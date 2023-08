CONSULADO EM MIAMI OFERECE CURSO GRATUITO DE INGLÊS PARA BRASILEIROS DA FL

O Consulado-Geral do Brasil em Miami receberá, da empresa American English Academy, em parceria com a Florida Luxury Magazine, a doação de cursos de inglês que serão disponibilizados para a comunidade brasileira na Flórida.

Segundo o órgão, os cursos e serviços doados alcançam o valor estimado de U$ 25.000 e serão integralmente oferecidos aos brasileiros residentes na Flórida, com vistas a desenvolver as habilidades linguísticas necessárias para o alcance de melhores oportunidades de emprego no mercado local.



"Na medida em que a comunidade brasileira na Flórida cresce em tamanho e importância, a capacitação em idiomas ganha relevância para o atendimento de uma demanda em expansão no comércio e turismo neste Estado', diz o consulado.



Os cursos serão desenvolvidos de forma virtual, no modelo de ensino à distância, e poderão ser acessados a partir de equipamentos individuais, como telefones e notebooks.

A American English Academy também disponibilizará 10 horas de aulas individuais, em encontros pela internet, para cada aluno junto a professor da escola, com o objetivo de avaliar a pronúncia e tirar dúvidas das matérias cumpridas.

Às 15h (horário da Flórida) desta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, o Consulado Geral do Brasil em Miami receberá o senhor Leo Reis, da American English Academy, para doar oficialmente os cursos à comunidade brasileira. Também estará presente o senhor Andre Wasserstein, CEO da Florida Luxury Magazine, que ajudou a organizar a iniciativa.

O Consulado-Geral do Brasil em Miami abrirá as inscrições online para os interessados em fazer o curso de inglês a partir das 16h desta segunda-feira.