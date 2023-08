Mulher tem ferrão de arraia cravado nas costas ao mergulhar em praia da Flórida

Um dia ensolarado na praia se transformou em uma internação de uma semana para uma mulher de Apollo Beach, praia ao sul de Tampa, depois que ela foi perfurada nas costas na terça-feira, 22, pelo ferrão venenoso de uma arraia.



Assim que entrou na água, Kristie O’Brien disse que sentiu uma picada. Quando ela se inclinou para sair da água seu marido ficou horrorizado com o que viu: uma arraia viva pendurada pela cauda nas costas da esposa, com sua espinha venenosa perfurando sua pele até o centro de seu corpo.



O'Brien estima que a farpa estava a mais de dez centímetros de profundidade em suas costas, errando o pulmão por apenas alguns centímetros. Ela disse à FOX 13 News que com a arraia visivelmente agitada, ela sabia que não deveria se mover, dizendo ao marido para não puxar a farpa.



"Eu estava tentando ficar mais calma que pude, mas eu tinha certeza de que iria morrer", disse O'Brien, mencionando o caso de Irwin, o famoso ‘Caçador de Crocodilos’ da TV que foi morto em 2006 quando o ferrão de uma arraia perfurou seu peito.



O casal ligou então para o serviço de emergência. Os paramédicos chegaram e usaram uma tesoura para cortar a arraia na base da cauda, deixando o ferrão ainda cravado em Kristie. Ela foi levada às pressas para um hospital, onde os médicos removeram cuidadosamente a cauda do animal e iniciaram o tratamento para combater o veneno da arraia.

Segundo a Fox 13 News, ela continuava hospitalizada no final de semana, mas apenas para checar se não há infecção bacteriana decorrente da água do mar. Os médicos disseram que é incomum alguém sofrer um trauma na parte superior do corpo causado por uma arraia.



Com base na cor e no tamanho, acredita-se que tenha sido a arraia do sul que, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, é uma espécie não agressiva e de pouco perigo para os humanos, exceto por sua farpa defensiva perto da base da cauda, usada quando uma ameaça é percebida.



Um GoFundMe foi criado para ajudar com as contas médicas de O'Brien.