Queda de helicóptero do BSO deixa 2 mortos e 4 feridos em Pompano Beach (FL)

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Broward Sheriff's Office caiu em um prédio de apartamentos em Pompano Beach na manhã desta segunda-feira, 28, matando duas pessoas e ferindo outras quatro, confirmaram as autoridades.



De acordo com o National Transportation Safety Board, uma pessoa a bordo do helicóptero morreu, junto com outra pessoa que foi atingida em terra.



O xerife de Broward, Gregory Tony, identificou o capitão do BSO que morreu no acidente como Terryson Jackson, de 50 anos, que trabalha na agência há 19 anos.



O xerife confirmou também que uma mulher que estava dentro do prédio foi morta. Ele disse que os outros dois funcionários da BSO que estavam a bordo do helicóptero conseguiram sair e sobreviveram.



Ele os identificou como o piloto Daron Roche, 37, que está na BSO há quatro anos, e o bombeiro/paramédico Mikael “Mike” Chaguaceda, 31, que está na BSO há cinco anos.



O acidente



O acidente foi relatado pouco depois das 8h45 na área da North Dixie Highway e Atlantic Boulevard, oitocentos metros a sudoeste do Pompano Beach Airpark.



A equipe de resgate aéreo estava indo para North Lauderdale, respondendo a um chamado sobre uma mãe e seu filho, quando o helicóptero “se chocou contra uma estrutura”, começou a soltar fumaça, até girar e cair rapidamente.



Segundo a polícia, antes da queda, a tripulação notificou o corpo de bombeiros local de que não conseguiriam pousar e que eles precisavam conseguir chegar ao endereço da ligação e resgatar as pessoas.

A Administração Federal de Aviação confirmou que três pessoas estavam a bordo do helicóptero Eurocopter EC135 que “se chocou contra uma estrutura”.

A porta-voz de Pompano Beach, Sandra King, disse que dois tripulantes e dois civis que estavam dentro do prédio ajudando as vítimas a sair do helicóptero foram hospitalizados após o acidente.



A FAA confirmou que investigará a causa da colisão, juntamente com o NTSB, que ficará encarregado da investigação.



Fonte: Local 10.