É possível fazer seguro residencial durante passagem de furacão na Flórida?

Nos próximos dois dias, o furacão Idalia atingirá partes do Sunshine State com fortes chuvas, rajadas de vento e possíveis inundações, o que pode significar casas danificadas quase um ano depois que o furacão Ian devastou a costa do Golfo da Flórida.



Morar na Flórida inclui saber sobre seguros residenciais em caso de furacão. Por exemplo, é possível obter antes de Idalia chegar à Flórida?



A resposta é não. É tarde demais para comprar cobertura contra inundações para Idalia. As apólices de seguro levam 30 dias para entrar em vigor. Isso significa que você não pode comprar uma nova cobertura ou alterar a cobertura existente durante um desastre natural.



As seguradoras da Flórida geralmente suspendem as novas apólices de seguro, chamadas de moratória, assim que um alerta ou alerta de furacão ou tempestade tropical é emitido para o estado.



POR QUE EXISTEM MORATÓRIAS DE SEGUROS?



As moratórias são um procedimento de seguro padrão quando surgem perigos – ou estão prestes a ocorrer. Eles são declarados durante desastres naturais, como incêndios florestais, tornados, terremotos e furacões.



As seguradoras da Flórida decretam uma moratória em todo o estado assim que um alerta de tempestade for emitido pelo Serviço Meteorológico Nacional para qualquer condado do estado. Eles não são baseados na trajetória projetada da tempestade. As moratórias são suspensas depois de a ameaça ter passado. Esse cronograma, no entanto, depende da seguradora.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER SE NÃO ESTIVER SEGURO?



Se você for afetado por uma tempestade, deverá registrar uma reclamação junto à FEMA. Para registrar uma reclamação junto à FEMA, acesse DisasterAssistance.gov ou ligue para 800-621-3362.



Se você não tiver seguro, terá que aguardar a emissão dos subsídios de emergência da FEMA. A concessão média é de apenas cerca de US$ 10.000.



O SEGURO DE CARRO COBRE DANOS DE TEMPESTADE?



Um seguro automóvel abrangente cobre danos ao seu veículo relacionados a tempestades, como se uma árvore cair sobre seu carro ou for afetado por uma inundação. Também pode cobrir o desabamento de uma garagem sobre o seu veículo se a sua casa estiver gravemente danificada. Mas você deve verificar se optou por um seguro abrangente. Cerca de 80% dos motoristas dos EUA estão inscritos nesta cobertura opcional.



HÁ ALGUMA COISA QUE VOCÊ DEVE FAZER ANTES?



Antes da tempestade, faça um inventário da casa e tire fotos ou grave vídeos de seus pertences, incluindo móveis, roupas e eletrônicos. Documentar seus bens pode facilitar o processo de reclamação. A American Property Casualty Insurance Association também sugere reunir cópias de suas apólices de seguro e salvar as informações de contato de sua seguradora.

Fonte: Miami Herald.

