Professores das escolas públicas de Broward (FL) receberão aumento salarial

As Escolas Públicas do Condado de Broward e o Sindicato dos Professores de Broward chegaram a um acordo salarial que inclui aumentos salariais para os professores.

Novas contratações receberão US$ 500 extras, e professores com 15 anos de experiência ou mais receberão um aumento salarial de US$ 12.000.

O Superintendente Peter B. Licata disse que era importante obter esses aumentos porque as despesas de subsistência dos funcionários do SBDC têm aumentado.

“Queremos ter certeza de que teremos um bom salário competitivo para mantê-los aqui e que vivam na comunidade onde ensinam”, disse Licata.

O orçamento poderá acabar eliminando dezenas de cargos vagos no escritório central para evitar demissões. O conselho escolar revisará novamente os salários dos professores em quatro anos.







O conselho escolar de Broward está votando também sobre o futuro do programa PROMISE (Preventing Recidivism through Opportunities, Mentoring, Interventions, Supports and Education) – que significa Prevenção da Reincidência através de Oportunidades, Mentoria, Intervenções, Apoios e Educação (em tradução livre) – e oferece aos estudantes acusados de nove contravenções uma alternativa à prisão.



O aluno recebe citações civis do distrito escolar e frequenta uma escola alternativa, onde recebe aconselhamento e outros serviços.



O programa de desvio de prisões foi aclamado como um sucesso após seu início em 2013, mas foi examinado em 2018, depois que foi revelado que o atirador que matou 17 pessoas na Marjory Stoneman Douglas High School foi encaminhado para o programa, mas não o concluiu.

Agora, após mudanças que alguns dizem ter prejudicado a sua eficácia, o conselho escolar deverá votar uma proposta para encerrar o programa numa reunião especial na terça-feira.

O programa começou como uma forma de o distrito ajudar estudantes problemáticos a obter ajuda e evitar o sistema de justiça criminal. Mas depois que as mudanças no estado exigiram que o distrito relatasse todos os incidentes para um banco de dados estadual, os funcionários da escola dizem que o programa se tornou um canal para o sistema judiciário.

Se o programa for encerrado, o conselho indicou que o substituiria por um programa semelhante – com a notável mudança de que o distrito escolar não emitiria citações, deixando essa decisão para as autoridades.

Mas os críticos dizem que isto levará a mais detenções – especialmente de crianças negras e latinas e de pessoas com deficiência.



Em 2022, o distrito foi responsável por 76% de todas as citações civis no condado, emitindo 1.213, em comparação com 108 do Gabinete do Xerife de Broward, 51 da polícia de Hollywood, 39 da polícia de Plantation, 30 de Pembroke Pines e menos de 30 cada para 11 outras agências de aplicação da lei no condado.



Fonte: Local 20 e WLRN.