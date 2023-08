FURACÃO IDALIA ATINGE COSTA DA FLÓRIDA COM VENTOS DE 200KM/H

O furacão Idalia atingiu a costa ao longo da costa do Golfo da Flórida, com o centro do furacão perto de Keaton Beach às 7h45, e ventos máximos sustentados de 125 mph (200km/h) na categoria 3.

É considerado o furacão mais forte já registrado na região de Big Bend.

O furacão atingiu brevemente a intensidade da categoria 4 esta manhã, segundo o Centro Nacional de Furacões, mas o início de um ciclo de substituição da parede do olho reduziu ligeiramente os ventos máximos sustentados quando a tempestade atingiu a costa.

Idalia irá agora mover-se rapidamente para o interior, provocando fortes ventos e inundações, bem como a ameaça de tornados, em partes da Geórgia, bem como na Carolina do Sul e do Norte.

O centro de Idalia fica próximo à costa da região de Big Bend, na Flórida, e se move de norte a nordeste a 29 km/h. As rajadas de vento mais altas observadas até agora incluem 81 mph em Horsehoe Point, 70 mph em Sarasota e 58 mph em Tampa e São Petersburgo.

Um alerta de vento extremo foi emitido para uma parte da região de Big Bend, na Flórida, até 9h15 EDT. Este tipo raro de aviso indica que o olho de um furacão está chegando à costa e é normalmente reservado para velocidades de vento de pelo menos 115 mph.



Um alerta de tornado está em vigor em partes da Flórida e da Geórgia até as 15h.



