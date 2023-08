Furacão Idalia passa em partes central e nordeste da Flórida na categoria 3

O furacão Idalia atingiu a costa com ventos máximos sustentados de 125 milhas por hora. As velocidades do vento de 111 mph a 129 mph, categoria 3, que é considerada uma grande tempestade capaz de “danos devastadores”, diz o centro de furacões.



“Nesta parte da Flórida, particularmente na costa de Big Bend, não víamos um furacão desta intensidade há muitos, muitos, muitos anos”, disse Michael Brennan, diretor do Centro Nacional de Furacões, ao “CBS Mornings” na quarta-feira.



Os efeitos do furacão Idalia estão a ser sentidos desde o Panhandle da Florida até à área de Fort Myers, à medida que a tempestade atinge a região de Big Bend.



Idalia deve impactar uma ampla porção central da Flórida antes de se mover ao longo da costa da Geórgia e da Carolina de quarta a quinta-feira.



DeSantis declarou estado de emergência em 49 condados e o estado mobilizou mais de 5.500 membros da Guarda Nacional para responder à tempestade. Entre 30 mil e 40 mil trabalhadores da eletricidade estariam disponíveis para restaurar a energia após a tempestade, disse o governador.



Ordens ou recomendações de evacuação foram publicadas em 28 condados e dezenas de distritos escolares em toda a Flórida suspenderam as aulas.



Mais de 100.000 interrupções de energia foram relatadas até agora, e esse número deverá aumentar à medida que os impactos do furacão continuarem. Os condados ao longo da região de Big Bend, na Flórida, parecem ser os mais atingidos até agora, mas os condados do interior, bem como os locais ao sul, também estão vendo os relatos de cortes de energia aumentando dramaticamente.



O grande furacão nunca entrou na Baía de Apalachee, localizada ao sul de Tallahassee, onde a península da Flórida encontra o continente dos EUA, disse a filial do Serviço Meteorológico Nacional da cidade, que classificou a chegada potencial de Idalia como "sem precedentes".



Em Crystal River, ao norte de Tampa, o administrador municipal Doug Baber alertou sobre a ameaça de uma tempestade - a pior das quais não é esperada até a maré alta na quarta-feira.



Os meteorologistas também alertaram que "áreas de inundações repentinas e urbanas, algumas das quais podem ser localmente significativas, são esperadas em partes da costa oeste da Flórida, no Panhandle da Flórida e no sul da Geórgia, de terça a quarta-feira, espalhando-se por partes das Carolinas orientais na quarta-feira". até quinta-feira."



Enquanto isso, o furacão Franklin, a leste sobre o Atlântico, avançava em uma trajetória que deverá mantê-lo afastado da Costa Leste.

