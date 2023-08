"Subway in the Sky": rede traz 'restaurante voador' para Orlando e Miami

A rede de lanchonetes Subway vai oferecer a um seleto número de fãs na Flórida a oportunidade de comer em um restaurante "no céu" em setembro.



Na sexta-feira, 2, a marca de fast-food lançará o “Subway in the Sky” – um dirigível que convida os hóspedes a comer a 300 metros acima do solo.



A "nave" pousará na região de Miami por três dias e estará disponível para passeios de 24 a 26 de setembro. Em Orlando, será nos dias 19 e 20 de setembro. O período de inscrição é antes: para o passeio de Miami, é preciso se inscrever no dia 21, às 8am. Para Orlando, a inscrição abre no dia 16, também às 8am.



O dirigível faz parte do lançamento "Eat Fresh Refresh" do Subway, da delicatessen fatiada fresca da marca em seus novos sanduíches 'submarinos' "Deli Hero". A expansão do menu faz parte de uma reformulação da marca lançada em 2021, após queda nas vendas.



Uma lanchonete Subway fica dentro da gôndola do dirigível. Os lanches que estarão disponíveis no passeio incluem o "Titan Turkey", o "Grand Slam Ham", o "Garlic Roast Beef" e o "The Beast" em forma de dirigível, um enorme submarino que combina calabresa, salame, peru, presunto, rosbife e queijo provolone duplo. com alface, tomate, cebola roxa, maionese e vinagrete "MVP" do Subway.



Poderão entrar seis pessoas em cada passeio, previsto para durar 45 minutos.



O "Subway in the Sky" fará paradas também em Kansas City e Atlanta.



A Subway disse na quinta-feira passada que será vendida para a Roark Capital, uma empresa de private equity com experiência em gestão de restaurantes que poderia ajudar a rede de lanchonetes a expandir e melhorar suas lojas.



Clique aqui se você deseja se inscrever para o “Subway in the Sky".