Aeroportos da FL registram atrasos de voos após impacto do furacão Idalia

Aeroportos da Flórida voltaram a operar nesta quinta-feira, 31, mas ainda registram atrasos de muitos voos devido ao impacto do furacão Idalia, que causou interrupções de voos em todo o estado na quarta-feira, 30.



A tempestade, que atingiu a costa como um furacão de categoria 3, na manhã de quarta-feira cancelou mais de 1.000 voos e atrasou quase 900 outras viagens de e para aeroportos dos EUA, mostram dados do rastreador de status de voo FlightAware.



Três grandes aeroportos da Flórida, incluindo o Aeroporto Internacional de Tampa, o Aeroporto Internacional St. Pete-Clearwater e o Aeroporto Internacional Sarasota-Bradenton fecharam na terça-feira antes da tempestade, de acordo com a Administração Federal de Aviação. A FAA postou no X (anteriormente conhecido como Twitter) na terça-feira que estava redirecionando e limitando voos na Flórida.



O Aeroporto Internacional de Tampa retomou as operações plenas às 3h, horário do leste dos EUA, desta quinta-feira, mas pede aos viajantes que chequem a situação dos voos com a companhia aérea antes de sair de casa e chegar com antecedência para o embarque.



O aeroporto de Gainesville e o aeroporto de Tallahassee, ambos fechados na terça-feira, também reabriram nesta quinta-feira.

Outros aeroportos da área, como o Aeroporto Internacional de Miami e o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, estão enfrentando fortes interrupções nas viagens, mostra o rastreador de eventos aeroportuários da FAA.



A Southwest Airlines informou na quarta-feira que 211, ou 5%, de seus voos foram cancelados, enquanto outras 202 viagens foram atrasadas, de acordo com dados da FlightAware. O furacão também afetou os horários de voos da Delta e da American Airlines, cada uma das quais relatou mais de 200 cancelamentos e atrasos combinados de voos, mostram os dados.



Essas companhias aéreas, juntamente com outras grandes transportadoras americanas, como a United, emitiram avisos de viagem devido à tempestade e estão a permitir que os viajantes afetados remarquem os seus voos gratuitamente, mostram os respetivos websites.



A Administração Federal de Aviação publicou aeroportos com mais atrasos e pediu que os viajantes fiquem atentos quanto à retomada das operações e horário dos voos.



"Viajantes, fiquem por dentro das últimas novidades sobre os impactos da tempestade tropical #Idalia no dia mais movimentado de viagens aéreas do fim de semana do #DiaDoTrabalho. Ventos fortes podem causar atrasos em partes do Nordeste e são esperados mais tarde no sul e centro da Flórida. Monitore http://fly.faa.gov. #FAAWeatherSquad", diz o post da agência.