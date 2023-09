Biden libera fundos para a FL pelo furação e elogia DeSantis: "Confio nele"

O presidente Joe Biden declarou formalmente um grande desastre na Flórida, disponibilizando financiamento federal em resposta ao furacão Idalia, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira, 31.



“Esta manhã, o presidente Biden ligou para o governador da Flórida, Ron DeSantis, para comunicar que assinou uma Declaração de Grande Desastre e ordenou que todos os recursos federais disponíveis ajudassem na resposta contínua à tempestade tropical Idalia”, disse a Casa Branca em um comunicado, acrescentando que o presidente reiterou que o povo da Flórida tem todo o seu apoio enquanto se recupera da tempestade”.



A ação do presidente disponibiliza financiamento federal para indivíduos afetados nos condados de Citrus, Dixie, Hamilton, Lafayette, Levy, Suwannee e Taylor, segundo o governo federal.



O furacão Idalia atingiu a Flórida na manhã de quarta-feira,30, como uma poderosa tempestade de categoria 3 e foi rebaixado para uma tempestade tropical enquanto avançava pela Costa Leste, causando inundações, danos materiais significativos e cortes de energia na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul.

Biden conversou com DeSantis várias vezes antes e durante o furacão. O governador deveria se reunir com a administradora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, Deanne Criswell, para avaliar as necessidades na quinta-feira.

Falando sobre suas interações com o candidato presidencial do Partido Republicano, Biden elogiou DeSantis na quarta-feira.

“Acho que ele confia no meu julgamento e no meu desejo de ajudar, e confio nele para ser capaz de sugerir que não se trata de política, mas de cuidar do povo do estado”, disse o presidente.

Earlier this week, before Idalia made landfall, I approved an Emergency Declaration at the request of Governor DeSantis and directed FEMA to pre-deploy resources so we could respond in the hurricane’s aftermath as quickly as possible.



As we continue to monitor the storm, teams…