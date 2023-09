"Evacuação salvou vidas", diz Ron DeSantis sobre mortes do furacão Idalia

Segundo dois indicadores cruciais, o impacto de Idalia não foi tão mau como o de outros no estado assolado pela tempestade. Mais importante ainda, o número de mortos na tempestade permanece – oficialmente – em zero, segundo o governo da Flórida nesta quinta-feira, 31.



Dois homens morreram em acidentes de carro durante algumas das faixas de chuva de Idalia, antes da tempestade chegar realmente à Flórida. Por isso, o governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que depois de um dia inteiro de missões de busca e resgate, as autoridades ainda não atribuíram nenhuma morte à tempestade.



“Isso é provavelmente algo em que a maioria das pessoas não teria apostado quatro ou cinco dias atrás, sabendo quão forte seria a tempestade”, disse ele em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira.

DeSantis elogiou as autoridades locais e os cidadãos pelo seu trabalho na evacuação das zonas mais perigosas, às quais ele atribuiu o salvamento de vidas. “O governador e eu realmente batemos forte, evacuamos, evacuamos, evacuamos”, disse Kevin Guthrie, chefe do Departamento de Gerenciamento de Emergências da Flórida. “Parece que as pessoas atenderam a esse chamado e estou grato por isso.”



Na quarta-feira, enquanto o Idalia atravessava o norte da Flórida, o estado disse ter conhecimento de apenas 150 pessoas deixadas para trás em dois dos condados mais atingidos pela tempestade. Nesta quinta-feira, o estado atendeu todas as ligações para o 911 e resgatou quase todos que solicitaram, disse Kevin Guthrie. DeSantis também elogiou a previsão “bastante precisa” do Centro Nacional de Furacões, que alertou sobre a chegada de Big Bend com dias de antecedência, dando aos residentes bastante tempo para sair do caminho do perigo. No furacão Ian do ano passado, muitos residentes esperavam que fosse atingido em outro lugar e as evacuações foram dadas quando a tempestade já se aproximava.







E embora Ian e Idalia tenham chegado à Flórida com ventos fortes, Idalia passou bem rápido pelo estado, diminuindo o risco de tempestades intensas após dias de chuvas torrenciais, diferente da lenta tempestade que foi o Ian, que demorou e provocou muito mais inundações e, consequentemente, mortes.



As duas tempestades também atingiram cantos muito diferentes do estado. O sudoeste da Flórida é densamente povoado, com uma população de quase 1,8 milhão de pessoas. Ian chegou ao condado de Lee, onde vivem mais de 780 mil pessoas. A área de Big Bend, por outro lado, é muito menos povoada.

O condado onde Idalia desembarcou, Taylor County, tem pouco mais de 21 mil residentes. “Estava em uma área mais populosa, então havia mais oportunidades de destruição”, disse DeSantis sobre Ian.



O Accuweather estimou o dano total e a perda econômica de Idalia em quatro estados entre US$ 18 e US$ 20 bilhões. Isso é uma fração do custo do furacão Ian, a tempestade mais cara da Flórida. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, Ian custou apenas à Flórida US$ 109 bilhões em danos e perdas econômicas. O custo total, incluindo outros estados, foi de US$ 112,9 bilhões.



As primeiras estimativas colocam as perdas seguradas de Idalia em US$ 3 a 9 bilhões para a Flórida, informou o Insurance Journal.



Durante a passagem da tempestade pela Geórgia, um homem foi morto pela queda de uma árvore enquanto tentava limpar uma estrada bloqueada em Valdosta. A única fatalidade reportada até o momento desta publicação.