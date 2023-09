"O exorcista", "Stranger Things", "The Last of Us": Halloween Horror Nights 2023 terá 10 casas mal-assombradas

Considerado o principal evento de Halloween do mundo, a venda de ingressos para o Halloween Horror Nights 2023 está aberta. O evento vai de 7 de setembro a 31 de outubro no Universal Studios Hollywood, do Universal Orlando Resort.



Nesse período, os visitantes poderão explorar 10 casas mal-assombradas assustadoras e cinco zonas de medo aterrorizantes com os principais personagens de terror de histórias originais arrepiantes, dentre eles os de “The Exorcist", "Stranger Things" e "Last of Us".

Este ano, a Universal trouxe de volta a experiência favorita dos fãs de Stranger Things, desta vez centrando a aventura nos eventos da 5ª temporada. Outra surpresa na programação é uma casa mal-assombrada baseada no videogame The Last of Us da Naughty Dog, logo após a adaptação televisiva de grande sucesso da HBO. O recente sucesso de terror Evil Dead Rise também está entre as casas para explorar, junto com uma ampla gama de sustos clássicos e opções mais contemporâneas.



A Universal Studios experimentou pela primeira vez uma casa temática de Stranger Things em 2018, mas a 4ª temporada trouxe a atração de volta com força total. Desta vez, Vecna está no centro da história, e a casa Halloween Horror Nights abre com o trailer de Eddie e a terrível cena da morte de Chrissy.



Para curtir a alguma noite no Halloween Horror Nights 2023 é preciso comprar ingresso antecipadamente.

Clique aqui para comprar e saber mais.