Aeroporto de Orlando libera acesso à sala de embarque sem passagem aérea

O Aeroporto Internacional de Orlando é o mais novo nos EUA a permitir a entrada de não-passageiros na sala de embarque. O programa “Experience MCO Visitor Pass” começou na sexta-feira, 1, anunciou a Greater Orlando Aviation Authority.



O programa, que era popular nos EUA, tinha sido suspendido a nível nacional após os ataques de 11 de Setembro de 2001, quando várias regras de segurança aeroportuária foram mudadas. Entretanto, após a Pandemia, o governo dos EUA reavaliou o nível de ameaça e as medidas que foram tomadas nos últimos anos, principalmente com informatização de sistemas e novas tecnologias, e permitiu a volta do programa.

Até então, apenas Seattle e Nova Orleans reiniciaram este acesso e agora é a vez de Orlando. O programa é gratuito e pode ser solicitado através de um formulário até 7 dias antes da data desejada, sujeito à lotação e aprovação da TSA, a Agência de Segurança dos Transportes dos EUA.

Por enquanto, o acesso é somente para salas de embarques no Terminal C, de onde operam a maioria das companhias aéreas estrangeiras, incluindo as brasileiras Azul e a GOL. Outras empresas que voam deste terminal são a Aer Lingus, Caribbean Airlines, Emirates, Eurowings Discover, Icelandair, JetBlue, Lynx Air, Norse e Sunwings.



Programas de segurança acelerados, como MCO Reserve, CLEAR ou TSA PreCheck, não podem ser usados em conjunto com o passe de visitante do Terminal C.



Como funciona



Após a solicitação, depois de aprovado, um passe digital será enviado por e-mail ao solicitante – sendo proibidos passes impressos – e a pessoa deverá chegar com algum tipo de identificação aprovada pela TSA, como passaporte ou carteira de motorista. Eles precisarão seguir as regras existentes relativas ao que pode ser levado para um terminal, com o programa permitindo apenas um item pessoal, como uma bolsa para laptop ou bolsa, e nenhuma bagagem de mão.



Os passes serão distribuídos por ordem de chegada. Se você tentar se inscrever com antecedência e descobrir que a data de sua preferência não pode ser selecionada, significa que a data não está disponível, de acordo com o MCO.



A entrada com passe de visitante é permitida em janela aberta das 10h às 16h, sendo necessário que os hóspedes saiam do Terminal C até as 20h, segundo o MCO.

Para aqueles que tentam se encontrar com passageiros que chegam ao Terminal C em um voo internacional, a MCO sugere esperar fora da segurança no nível 6 do terminal.

O GOAA reserva-se o direito de encerrar ou modificar o programa a qualquer momento, de acordo com o MCO.

Saiba mais e solicite um passe de visitante clicando aqui.

