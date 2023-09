"Gatorzilla" -caçadores capturam jacaré de 4,1 metros e 417 quilos na Flórida

Em uma aventura incomum, uma equipe de Florida Gator Hunting capturou um poderoso jacaré - apelidado de "gatorzilla" - pesando mais de 400 quilos em um lago na Flórida, perto do centro populacional de Orlando.



Kevin Grotz, que dirige a equipe Florida Gator Hunting, disse à estação WESH 2 de Orlando que teve um medo "como nunca sentiu antes durante a captura.

Segundo os apanhadores, o jacaré tinha 4,1 (13,3 pés) de comprimento e pesava 417 kg (920 libras). O poderoso réptil foi o segundo maior espécime já existente no estado – com o primeiro pesando 1.000 libras.

Ele disse que nunca tinha “experimentado nada parecido em seus 20 anos como capitão de barco fretado”.

"No final das contas, se uma fera desse tamanho pegar você ou, Deus me livre, uma criança, as chances são difíceis. Honestamente, minha primeira preocupação foi a segurança porque estávamos em um barco menor”, disse Grotz. "E então você adiciona um jacaré cuja cabeça é tão grande. Tudo o que ele precisa fazer é se virar e estaremos em apuros."



Em um video divulgado pela empresa, Grotz e companhia podem ser vistos lutando contra a criatura colossal, que parece ser mais longa do que seu frágil barco de pesca. As imagens mostram a equipe usando uma corda para içar o animal.



“Quando vimos este jacaré, ele era muito maior do que qualquer coisa que já havíamos capturado antes”, exclamou o colega caçador de jacarés Darren Field, comparando-o a um “dinossauro gigante”.



O caçador de jacarés sabia que "tinha que ser inteligente e agir pela segurança”, acrescentando que felizmente “não poderia estar com pessoas melhores”.



A captura levou quatro horas.



Este gigante recém-capturado pesava mais de cem quilos do que os 800 quilos capturados na semana passada no Mississippi. Até então, a maior criatura capturada foi um gigante de 15 pés e 1.011,5 libras que foi ensacado no Alabama em 2014.