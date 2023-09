Biden visita a Flórida após furacão e é recebido por Rick Scott ao invés de Ron DeSantis

O presidente Joe Biden veio à Flórida no sábado, 2, para avaliar os danos causados pelo furacão Idalia e foi acompanhado pelo senador republicano da Flórida, Rick Scott. O governador atual da Flórida Ron DeSantis era esperado, mas não compareceu.



Até a tarde de sexta-feira, era amplamente esperado que os rivais políticos de 2024, Biden e DeSantis, aparecessem juntos como fizeram antes em tempos de crise, inclusive após o colapso mortal do condomínio Surfside em 2021 e no ano passado, quando o furacão Ian demoliu comunidades costeiras ao longo Costa do Golfo da Flórida.



Mas na noite de sexta-feira, o gabinete de DeSantis surpreendeu a Casa Branca ao anunciar que o republicano não tinha planos de se reunir com o presidente, citando “preparativos de segurança” que perturbariam os esforços de recuperação.



“Não estou desapontado”, disse Biden na tarde de sábado, referindo-se à ausência de DeSantis. “Ele pode ter tido outros motivos.” Biden e DeSantis conversaram por telefone pouco antes do furacão Idalia atingir a Flórida como uma tempestade de categoria 3 na quarta-feira, 27.



Ao contrário do governador, o senador republicano da Flórida, Rick Scott, que há muito critica DeSantis, encontrou-se com Biden quando ele chegou a Live Oak, onde elogiou repetidamente os esforços do governo e sua liderança na FEMA, dizendo que o presidente “fez um ótimo trabalho” preparando recursos antes do furacão e obtendo ajuda rapidamente.



“Quero agradecer ao senador, e falo sinceramente”, respondeu Biden, acrescentando que disse a Scott que a ajuda federal permaneceria “enquanto for necessário”.



Biden e a primeira-dama visitaram a região devastada pela tempestade no sábado, onde fizeram um tour aéreo pelas comunidades atingidas pela tempestade e participaram de um briefing com funcionários federais, autoridades locais e socorristas. Biden então visitou a comunidade de Live Oak e se encontrou com moradores que foram afetados pelo furacão Idalia, uma tempestade devastadora que atingiu a Flórida no início desta semana e deixou mais de 6.000 casas danificadas e pelo menos uma pessoa morta.



O gabinete do governador no sábado não forneceu mais detalhes sobre o motivo pelo qual ele faltou ao encontro.



Funcionários da Casa Branca reiteraram no sábado que a viagem foi planejada em estreita coordenação com a FEMA e os líderes estaduais e locais para evitar impacto nas operações de resposta em andamento.

O presidente estava acompanhado por Deanne Criswell, administradora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.



Sábado teria sido o primeiro evento de Biden e DeSantis juntos desde que o governador da Flórida anunciou que estava concorrendo à presidência.

Join me as I deliver remarks reaffirming my commitment to supporting the people of Florida following Hurricane Idalia. https://t.co/uPLBeGNIxy — President Biden (@POTUS) September 2, 2023