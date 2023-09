Área Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach lidera em casas mais caras da Flórida

Comprar uma casa é um dos investimentos mais importantes que existe. Mais do que um lugar para morar, a casa própria é um ativo com potencial de aumentar enormemente de valor. Mas com os preços das casas atingindo níveis recordes, a acessibilidade desempenha um papel importante para os compradores.



As altas taxas de hipoteca também estão encarecendo os pagamentos mensais; em 24 de agosto, a taxa de hipoteca fixa de 30 anos era de 7,23%.



Embora os preços das casas tenham inflacionado em todos os EUA, há algumas cidades que cobram preços mais elevados do que outras. Localização, tamanho, idade e condição são fatores que contribuem para o valor da casa.



A Stacker compilou uma lista de cidades com as casas mais caras da Flórida usando dados da Zillow. As cidades são classificadas pelo Zillow Home Values Index para todas as residências em julho de 2023. Os gráficos foram criados automaticamente usando Matplotlib.



Áreas metropolitanas com mais cidades entre as 30 da Flórida:

#1. Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL: 16

#2. Key West, Flórida: 4

#3. Cape Coral-Fort Myers, FL: 3

#3. North Port-Sarasota-Bradenton, FL: 3

#5. Lucie, FL: 2

#6. Orlando-Kissimmee-Sanford, FL: 1

#6. Sebastian-Vero Beach, Flórida: 1