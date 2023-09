Roubo de identidade online: empresária de Miami alerta para golpe

Qualquer pessoa que possui uma empresa na Flórida deve registrá-la no estado. Mas os criminosos descobriram que é fácil entrar online e mudar o nome da empresa. Ainda mais surpreendente é que neste momento o estado não consegue impedir que isso aconteça. A denúncia é de uma empresária de Miami.



Junto com o marido, Marcee Rodriguez é proprietária da ADVANCE ELECTRIC, empresa de instalação elétrica em Miami. Recentemente, alguém entrou no site do governo e mudou o registro, alegando ser o dono da empresa.



"Recebi uma notificação de que houve uma alteração no meu Sunbiz (diretório online oficial do estado da Flórida para empresas que operam no estado). Liguei para a Sunbiz e eles disseram que não havia nada que poderiam fazer. 'Nós apenas armazenamos registros, disseram'”, detalha Marcee Rodriguez.



A empresária teve então que pagar para corrigir a informação no site, mas, poucos dias depois, a pessoa, usando o nome de Raynold, trocou os registros novamente. Marcee pagou de novo para consertar, então o bandido pagou para trocá-lo pela terceira vez.



Ela então ligou para a Sunbiz, mas nada de resolver. Logo depois, a empresária recebeu uma notificação do seu banco, o Truist, informando que houve uma mudança de endereço. "Ele abriu a conta, presumo que iria pedir um empréstimo em seguida", disse.



Sim. A pessoa que colocou a companhia elétrica em seu nome tentou abrir uma conta bancária em nome da empresa usando um endereço diferente. Ele então contrairia um empréstimo, deixando Marcee e seu marido pagá-lo.



Segundo a empresária, o golpista disse ao banco que ele tinha acabado de comprar a empresa do casal. Marcee então tentou rastrear a pessoa usando o nome de Raynold e encontrou casos e imagens relacionados a outros golpes semelhantes. Ela notificou o estado e a polícia.

Um porta-voz do governo estadual disse que será “implementado até o final do ano um sistema de login protegido por senha para a Sunbiz para ajudar os proprietários de empresas a proteger seus ativos de malfeitores”.



A Polícia de Miami-Dade disse ao canal 7News que este caso está sob investigação e eles não podem dizer se estão tentando rastrear a pessoa que está hackeando a conta de Marcee.

Howard Finkelstein, especialista jurídico da 7News, explica sobre esse tipo de golpe.



"Até hoje, qualquer um pode simplesmente mudar (a empresa) em seu nome. É um crime, mas raramente alguém é processado. E o bandido não é dono da empresa apenas colocando-a em seu nome. Mas o perigo: eles podem usar esse documento falso para abrir contas bancárias e tentar obter empréstimos. É por isso que as pessoas que possuem empresas precisam verificar periodicamente para garantir que seus registros não foram alterados.”

Eles foram ao endereço que a pessoa usou ao tentar abrir uma conta bancária, mas não encontraram ninguém.

Fonte: canal 7News.