Escassez de mão de obra imigrante agrícola impacta temporada de plantio na FL

A escassez de mão-de-obra na indústria agrícola do Sul da Flórida pode piorar com o início da temporada de plantio. O setor depende fortemente da mão-de-obra imigrante e luta para encontrar trabalhadores após a nova lei de imigração do estado.



De acordo com produtores, trabalhadores imigrantes e defensores dos trabalhadores agrícolas ouvidos pelo Miami Herald, muitos trabalhadores indocumentados deixaram o estado por medo de repressão e agora o setor agrícola está precisando de mão-de-obra, com risco para menor produção nesta temporada de plantio.



Eles disseram que a lei poderia fazer com que as empresas agrícolas da Flórida trouxessem mais trabalhadores estrangeiros temporários através de um programa do governo federal para a agricultura chamado H-2A. A Flórida já tinha a maior concentração de cargos certificados H2-A, com 14% no último ano fiscal do governo, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA.



O programa foi projetado para aliviar a escassez de trabalhadores enfrentada pelas fazendas nos Estados Unidos. Mas os vistos são dispendiosos para patrocinar e os defensores dizem que o programa é conhecido por exploração e o trabalho forçado dos trabalhadores participantes, que dependem fortemente dos seus empregadores sediados nos EUA.



María Vázquez, uma enfermeira mexicana em Homestead, disse que durante o último ano ela testemunhou colegas e membros da comunidade deixarem South Miami-Dade County, uma região que cultiva plantas, frutas e vegetais de clima quente que não crescem na maioria do resto do país.



“Muitas pessoas aqui arriscam a vida atravessando o deserto para chegar a este país. Eles deixam filhos, esposas. Então eles chegam a um estado onde implementam essa lei. Eles ficam com medo e partem para outro lugar onde não serão perseguidos”, disse Vázquez, que mora em Homestead há mais de duas décadas.



A nova lei da Flórida, conhecida como SB1718, entrou em vigor em 1º de julho. A legislação reprime o trabalho ilegal e promulga uma série de outras restrições relacionadas à imigração. A extensão do impacto da lei tornar-se-á mais clara à medida que as empresas agrícolas precisarem de mais mãos para colher os produtos do Inverno e da Primavera e os trabalhadores sazonais regressarem para colher as frutas e legumes, dizem agricultores, trabalhadores e defensores.



Os produtores de vegetais e frutas do sul da Flórida começam a plantar em agosto para atender à demanda do consumidor no final do outono e no inverno, e a colheita de produtos como frutas cítricas, feijão verde, tomate, batata e melancia ocorre em épocas diferentes entre setembro e Junho. A procura por trabalhadores atinge o pico durante a colheita e o empacotamento, comparando-o a quando as mercearias locais funcionam a todo vapor durante as épocas festivas, disse a Abençoado com um clima quente de inverno, o sul da Flórida é um dos poucos lugares nos Estados Unidos onde as culturas são plantadas, cuidadas, colhidas e embaladas para transporte em todo o país, explica a Dra. Kimberly Morgan, professora associada de economia de alimentos e recursos no Centro de Pesquisa e Educação da Universidade da Flórida/IFAS Southwest Florida.



"Abençoado com um clima quente de inverno, o sul da Flórida é um dos poucos lugares nos Estados Unidos onde as culturas são plantadas, cuidadas, colhidas e embaladas para transporte em todo o país”, completa Morgan.