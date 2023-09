Gêmeos de quatro anos morrem sufocados em baú de brinquedos em Jacksonville (FL)

Dois irmãos gêmeos de 4 anos morreram sufocados após adormecerem no baú de brinquedos de madeira. O caso aconteceu no mês passado, mas veio à tona esta semana com uma postagem comovente no Facebook da mãe como um alerta aos pais.



“Poucos conhecerão a dor de perder dois filhos ao mesmo tempo, e perdê-los de uma forma que não faz sentido, mas tenho que acreditar que algo neste universo os escolheu especificamente, talvez para protegê-los de alguma tragédia futura, ou talvez porque suas almas eram perfeitas demais para este mundo”, escreveu Sadie Myers.



A mãe dedicada estava trabalhando na noite de sexta-feira passada quando seu marido, Don Starr, colocou os gêmeos - Aurora, uma menina, e Kellan, um menino - e seus dois irmãos mais velhos para dormir.

Starr trabalhava durante o dia, enquanto sua esposa trabalhava à noite para evitar deixar os filhos com uma babá, disse sua irmã, Deanna Myers.



Em algum momento na madrugada de sábado, os gêmeos acordaram e decidiram brincar juntos. De acordo com os pais, os irmãos eram intimamente ligados e costumavam acordar em horários estranhos. Era comum encontrá-los dormindo em vários lugares pela manhã com brinquedos espalhados pelo quarto compartilhado.



“Sexta-feira à noite, o lugar estranho onde eles decidiram se aconchegar e voltar a dormir foi no baú de brinquedos de cedro que usamos para guardar todos os seus bichinhos de pelúcia”, escreveu Myers.

Os gêmeos removeram a maior parte dos bichinhos de pelúcia do baú, mas mantiveram alguns no lugar para proporcionar algum amortecimento. "Eles então adormeceram, cada um com um braço sobre o outro", disse a mãe.



Para ela, em algum momento durante o sono, um deles deve ter se movido ou chutado durante um sonho e isso fez com que a tampa deste velho baú de madeira de cedro se fechasse.



Quando ela acordou pela manhã, sentiu uma pontada de pânico ao ver que eles não estavam na cama e não eram imediatamente visíveis. A família inteira correu freneticamente pela casa, chamando os dois filhos.



Finalmente, um dos irmãos mais velhos abriu o baú e os viu lá dentro, presumindo que eles ainda estivessem dormindo. "Mamãe!”, ele exclamou com orgulho. "Eu os encontrei! Eles são tão bobos de dormir na caixa de brinquedos.”

Mas Myers disse que percebeu imediatamente que os gêmeos haviam sufocado. “Fui verificar e em poucos segundos percebi que algo não estava certo, mas também percebi rapidamente que já era tarde demais”, disse ela. “Não faz sentido para mim e nunca fará.”



A polícia de Jacksonville foi chamada, mas os esforços para salvar as duas vidas foram inúteis.



“Tivemos muita SORTE de receber o presente de ter os gêmeos conosco, mesmo que por pouco tempo, porque eles nos mudaram para melhor e trouxeram tanta luz e amor para nossas vidas, cada segundo com aqueles gêmeos foi cheio de risadas. , bobagens, danças, perguntas bobas e caretas, jogos e piadas, felicidade e AMOR!!!” Myers disse no Facebook.



Uma conta GoFundMe foi organizada pela irmã de Myers para ajudar no funeral.



“Sei que eles sempre estiveram exaustos, mas ainda conseguiram estar tão presentes e amorosos com cada um de seus quatro filhos, todos os dias, sem exceções”, acrescentou a irmã.