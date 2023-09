Boteco do Manolo celebra 20 anos e foca na expansão de franquias

O famoso Boteco do Manolo, marca querida dos cariocas e da comunidade brasileira na Flórida, acaba de anunciar a adoção do modelo de franchising para expandir suas operações.

Criado em 2003 no Rio de Janeiro, como uma homenagem do fundador Marcelo Riveiro ao pai, o Sr. Manolo, o Boteco do Manolo conta hoje com 11 lojas em operação na cidade do Rio de Janeiro e três na Flórida, localizadas em Orlando, Windermere e Deerfield Beach.

Marcelo iniciou sua experiência no restaurante do Pai, Adegão Português, ainda na adolescência. Após o falecimento do pai em 1999, ele quis fazer uma homenagem e, em 2003, surgiu o primeiro boteco do Manolo no Rio.

"O boteco do Manolo é um restaurante familiar, amplio cardápio, música ao vivo. É a extensão da casa do cliente. É um lugar para festas, famílias e grupos de amigos", destaca o CEO e Fundador, Marcelo Riveiro.

Na Flórida, a primeira unidade foi inaugurada em 2019, na 7653 International Drive, em Orlando. "Tanto os brasileiros residentes na Flórida quanto os turistas que visitam Orlando o ano inteiro encontram no Boteco do Manolo aquele aconchego brasileiro que tanto gostam", explica o CEO.

A amplitude de cardápio, comida farta de qualidade, com produtos quase 100% brasileiros para manter o paladar do Brasil são nossos diferenciais. Além da comida, o foco é também na excelência de atendimento.

1/2

Marcelo Riveiro fundou o Boteco do Manolo em homenagem ao pai. - Marcelo Riveiro. Anterior Próximo

Inauguração de loja em Framingham (MA) em novembro

"Estamos com projeto de franquias, visando o mercado norte-americano e brasileiro. Temos duas franquias, uma em Windermere e outra em Deerfield, e temos previsão de inaugurar mais uma loja em Framingham (região de Boston) em novembro", conta Riveiro.

Ainda segundo o CEO, chegou a hora da marca iniciar sua expansão pelo franchising. "Temos duas décadas de experiência no Brasil e quatro anos fora. Formatamos a franquia com cautela e agora estamos prontos para expandir com segurança".

No Rio, o Boteco do Manolo está presente em shopping centers. Na Flórida, são lojas de rua. O modelo adotado para as franquias é o de loja de rua. "Formatamos para as ruas, salvo alguma exceção. Como a expansão está começando agora, temos oportunidades por todo o Brasil".

A franquia tem investimento a partir de R$500 mil a R$3 milhões e o formato do restaurante é de 400 a 800 metros quadrados, com um faturamento anual de R$14,4 milhões.