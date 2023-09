Quatro escolas públicas de Miami-Dade entre as 100 melhores dos EUA

A revista US News & World Report divulgou sua lista anual das melhores escolas do país e quatro instituições no condado de Miami-Dade classificadas entre as 100 melhores.

Este ano, as Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade entraram na lista com 93 escolas tradicionais e 'magnéticas' (escola pública que oferece instrução e programas especiais não disponíveis em outros lugares).

A lista das Melhores Escolas de Ensino Médio da América em 2023 é baseada em um estudo de quase 25.000 escolas públicas tradicionais, magnéticas e charter em todos os 50 estados e no Distrito de Columbia.

Para compilar a lista, a revista avaliou todas as escolas usando uma análise de seis etapas que inclui testes dos programas Advanced Placement e International Baccalaureate IB, desempenho escolar, habilidades em matemática e leitura, taxas de graduação e diferenças relacionadas ao desempenho escolar.

As quatro escolas de Miami-Dade que foram reconhecidas entre as 100 melhores do país são(classificação numerada no ranking geral):

#3 School for Advanced Studies

#46 Marine Academy of Science & Technology da Florida International University

#86 Design & Architecture Senior High School

#87 Jose Marti Mast 6-12 Academy

Melhores escolas do estado

Além das melhores escolas do país, a publicação também reconheceu as melhores escolas de ensino médio do estado. São elas:

#1 School for Advanced Studies (all five campuses belonging to this school)

#5 MAST@FIU

#9 DASH

#10 Jose Marti MAST 6-12 Academy

#12 International Studies Preparatory Academy

#13 iPreparatory Academy (iPrep)

#14 Young Women's Preparatory Academy

#17 Maritime & Science Technology (MAST) Academy

#18 Terra Environmental Research Institute

Confira o ranking completo no gazetanews.com