Quais os empregos na área empresarial mais bem pagos na região de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach? Uma pesquisa analisou cargos em "ocupações de negócios e operações financeiras" usando dados do Bureau of Labor Statistics e descobriu que consultores financeiros pessoais e analistas financeiros e de investimentos estão no topo dos cargos com melhores salários.

A Stacker, plataforma de criação de software, compilou uma lista dos empregos empresariais mais bem pagos na área metropolitana do sul da Flórida, classificando-os pelo salário médio anual de 2021.

De acordo com a pesquisa, em primeiro lugar, com um salário médio anual de US$ 108.610, os consultores financeiros pessoais na região de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach estão entre os profissionais com o salário mais alto entre todas as áreas metropolitanas do país. Nacionalmente, as regiões metropolitanas com remuneração média mais elevada são: Barnstable Town, MA ($ 172.780); São Francisco-Oakland-Hayward, CA (US$ 161.010) e East Stroudsburg, Pensilvânia (US$ 158.790).

Em segundo lugar, analistas financeiros e de investimentos na região do sul da Flórida recebem um salário médio anual de $ 101.230. Nacionalmente, as regiões metropolitanas com remuneração média mais elevada são: Bridgeport-Stamford-Norwalk, Connecticut (US$ 135.620; Nova York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($ 133.640)e San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($ 132.820).

Em terceiro lugar, agentes e gerentes de negócios de artistas, performers e atletas do sul da Flórida têm um salário médio anual de $ 97.230, o 11º maior entre todas as áreas metropolitanas dos EUA. Nacionalmente, o salário médio anual é de $ 116.410, com as áreas com remuneração média mais elevadas: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA ($ 132.660); Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (US$ 131.780) e Tampa-St. Petersburgo-Clearwater, Flórida (US$ 131.330).