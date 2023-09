Confira os melhores passeios turísticos e atrações gratuitas na Flórida, segundo Tripadvisor

Passeios turísticos, pontos de referência para visitar, caminhada pela natureza, praia ou um lugar para relaxar. Seja para o fim de semana pela cidade ou para complementar um roteiro fora da cidade, coisas gratuitas para fazer sempre são boas.



Encontre e planeje sua próxima atividade gratuita altamente avaliada na Flórida no Tripadvisor, conforme compilado por Stacker. As classificações do Tripadvisor levam em consideração a classificação média e o número de avaliações dos lugares e atrações.



Aqui estão as 15 melhores sugestões:



#1. Siesta Beach

– Avaliação: 4,5/5 (8.596)

– Tipo de atividade: Praias • Parques

– Endereço: 948 Beach Road, Siesta Key, FL 34242-2174

#2. Praia de Hollywood

– Avaliação: 4,5/5 (7.076)

– Tipo de atividade: Praias

#3. Clearwater Beach

– Avaliação: 4,5/5 (12.779)

– Tipo de atividade: Praias

– Endereço: 1 Causeway Blvd, Clearwater, FL 33767

#4. Lincoln Road

– Avaliação: 4,5/5 (17.907)

– Tipo de atividade: Zonas Históricas para Passeios • Parques

– Endereço: Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139

#5. Mallory Square

– Avaliação: 4,5/5 (14.888)

– Tipo de atividade: Pontos de Interesse e Marcos • Cais e Calçadões

– Endereço: 400 Wall St, Key West, FL 33040-6633

#6. Wynwood Walls

– Avaliação: 4,5/5 (9.008)

– Tipo de atividade: Pontos de Interesse e Marcos • Museus de Arte

– Endereço: 2516 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127-4306

#7. Panama City Beach

– Avaliação: 4,5/5 (6.562)

– Tipo de atividade: Praias • Clubes de praia e piscina

#8. Disney Springs

– Avaliação: 4,5/5 (13.714)

– Tipo de atividade: Shoppings

- Endereço: 1486 East Buena Vista Drive, Orlando, FL 32830-8519

#9. Duval Street

– Avaliação: 4,5/5 (14.445)

– Tipo de atividade: Pontos de Interesse e Marcos

– Endereço: Duval Street, Key West, FL 33040

#10. Fort Lauderdale Beach

– Avaliação: 4,5/5 (9.294)

– Tipo de atividade: Praias

– Endereço: A1A entre Las Olas e Sunrise Blvd., Fort Lauderdale, FL 33301

#11. St. Augustine Distillery

– Avaliação: 5,0/5 (8.243)

– Tipo de atividade: Destilarias

– Endereço: Rua Ribéria, 112, Santo Agostinho, FL 32084-4351

#12. Sawgrass Mills

– Avaliação: 4,5/5 (9.167)

– Tipo de atividade: Shoppings

– Endereço: 12801 West Sunrise Boulevard, Sunrise, FL 33323-4020

#13. Ocean Drive

– Avaliação: 4,5/5 (12.443)

– Tipo de atividade: Pontos de Interesse e Marcos

– Endereço: Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139

#14. Calçadão de Miami Beach

– Avaliação: 4,5/5 (7.389)

– Tipo de atividade: Píeres e calçadões

#15. St. Augustine Beach

– Avaliação: 4,5/5 (4.680)

– Tipo de atividade: Praias