Ruas do sul da Flórida são as mais famosas do Instagram nos EUA

Conhecida como a" Cidade Mágica", Miami tem duas das ruas mais famosas dos Estados Unidos, segundo Wanderu, plataforma de busca de viagens que divulgou uma lista com as 20 ruas mais famosas do Instagram no país.

Miami ficou com os dois primeiros lugares da lista com duas ruas bastante conhecidas: Ocean Drive e NW 2nd Avenue.

Ocean Drive é a rua com mais menções no Instagram, postada mais de um milhão de vezes, e NW 2nd Avenue vem em segundo lugar, postada mais de 900.000 vezes.

As hashtags mais comuns usadas são #oceandrive para Ocean Drive e #wynwoodwalls para NW 2nd Avenue.



Outra rua icônica de Miami também entrou na lista. Calle Ocho ficou em 16º lugar, com mais de 180.000 postagens e a hashtag principal #calleocho.



Para a pesquisa, a plataforma pesquisou três hashtags para cada rua famosa, contabilizando variações de hashtag. Por exemplo, #thestrip, #thevegasstrip e #lasvegasstrip representam cumulativamente o total de postagens do The Strip.

Aqui está o ranking completo das ruas com as principais hashtags usadas:

Ocean Drive (Miami, FL): #oceandrive

NW 2nd Avenue (Miami, FL): #wynwoodwalls

Bourbon Street (New Orleans, LA): #bourbonstreet

Rodeo Drive (Los Angeles, CA): #rodeodrive

The Strip (Las Vegas, NV): #thestrip

Fifth Avenue (New York, NY): #fifthavenue

Hollywood Boulevard (Los Angeles, CA): #hollywoodblvd

Michigan Avenue (Chicago, IL): #michiganave

Lombard Street (San Francisco, CA): #lombardstreet

Melrose Avenue (Los Angeles, CA): #melroseavenue

6th Street (Austin, TX): #6thstreet

Abbot Kinney Boulevard (Los Angeles, CA): #abbotkinney

Alamo Square (Steiner Street) (San Francisco, CA): #paintedladies

Beale Street (Memphis, TN): #bealestreet

Newbury Street (Boston, MA): #newburystreet

Calle Ocho (Miami, FL): #calleocho

Santana Row (San Jose, CA): #santanarow

Lake Shore Drive (Chicago, IL): #lakeshoredrive

East Exchange Avenue (Fort Worth, TX): #fortworthstockyards

Front Street (Sacramento, CA): #frontstreet