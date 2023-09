Brightline adia início de viagens de Orlando a Miami

A Brightline mais uma vez adiou a data de início do serviço de trem de alta velocidade de Orlando para Miami.



O serviço foi adiado depois que a Brightline anunciou que não atingiria a data prevista para o fim de semana de abertura, primeiramente marcada para 1º de setembro.



De acordo com a empresa, serão precisos mais alguns dias no cronograma de trabalho para concluir os estágios finais de certificação e testes. Eles estão cada vez mais perto de definir uma nova data, mas não será entre 7 e 21 de setembro para o serviço de ou para Orlando, disse a Brightline.



O moderno espaço de dois andares da Brightline em Orlando está localizado ao lado do Terminal C do Aeroporto Internacional de Orlando (MCO).



Como a empresa já estava vendendo bilhetes para os trechos entre a região central e o sul da Flórida, quem adquiriu pode entrar em contato para remarcar ou ter o reembolso. Os viajantes podem comprar passagens de trem para datas futuras entre Orlando e o sul da Flórida.



"(Nós) já começamos a envolver os passageiros cujas viagens foram impactadas. Visite o Help Desk em nosso site com perguntas ou para entrar em contato conosco", disse Brightline.



Tarifas



A empresa oferece duas classes de serviço: SMART e PREMIUM. O serviço PREMIUM da Brightline fornecerá bebidas e lanches gratuitos em um lounge e ônibus ao terminal.



As tarifas SMART só de ida começarão em US$ 79 e as tarifas PREMIUM só de ida começarão em US$ 149, de acordo com o site da Brightline.



A Brightline iniciou a construção da rota na Flórida Central em 2019 – apenas um ano após o início das operações no sul da Flórida, entre Fort Lauderdale e West Palm Beach em 2018. O serviço ferroviário é a primeira entidade privada a fornecer o sistema ferroviário intermunicipal desde que Henry Flagler construiu a ferrovia, há mais de um século.