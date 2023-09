Winn-Dixie fecha todas as farmácias e transfere receitas para CVS e Walgreens

A rede de supermercados Winn-Dixie disse que não vai mais trabalhar com a parte de farmácia. Todas as receitas serão transferidas para determinados locais da CVS e Walgreens até o final de 2023, disse um porta-voz da controladora Southeastern Grocers Inc.



Não há uma data definida no momento, mas os clientes podem ter certeza de que “nada muda hoje”.

O porta-voz também confirmou que esta mudança foi feita antes e separadamente da proposta de fusão com a Aldi, que foi anunciada pela primeira vez no mês passado.

“Esses acordos ajudarão a garantir que nossos clientes farmacêuticos continuem a ter acesso aos serviços farmacêuticos sem interrupção”, disse Meredith Hurley.



Os clientes das farmácias serão notificados com bastante antecedência antes que seus arquivos de prescrição sejam transferidos.



“Estamos trabalhando em estreita colaboração com a CVS Pharmacy e a Walgreens para garantir que as prescrições de nossos clientes sejam tratadas com cuidado e confidencialidade e que não haja atrasos no serviço”, disse Hurley.



A Aldi concordou em comprar a controladora da Winn-Dixie no mês passado e planeja converter algumas lojas para o formato Aldi, anunciou a empresa na época.



A Southeastern Grocers Inc., controladora da Winn-Dixie, Fresco y Más e Harveys Supermarket, dará todo o seu capital social à Aldi em uma transação totalmente em dinheiro, de acordo com o comunicado à imprensa. Isso inclui todas as operações de mercearia da SEG, que abrangem mais de 500 lojas na Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Mississippi.



Para os clientes, não há mudanças imediatas previstas para nenhuma das lojas. As lojas Winn-Dixie, Harveys Supermarket e Fresco y Más continuarão normalmente até que a venda seja aprovada e fechada, o que não está previsto para acontecer antes de 2024.



Fonte: canal Fox 35.