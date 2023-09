Novas imagens mostram oficiais da TSA furtando passageiros no Aeroporto Internacional de Miami

Novas imagens de vigilância mostram oficiais da Administração de Segurança de Transporte no Aeroporto Internacional de Miami vasculhando as malas dos viajantes e supostamente furtando dinheiro durante as verificações de segurança.



As imagens são de dois agentes da TSA, Josue Gonzalez e Labarrius Williams, presos em julho. Eles enfrentam acusações de supostos roubos. Um terceiro agente da TSA foi inicialmente preso, mas teve suas acusações retiradas.

De acordo com relatórios de prisão, as autoridades começaram a investigar roubos ocorridos no Posto de Segurança E do aeroporto.



Os detetives descobriram um vídeo de vigilância que mostrava os policiais distraindo os passageiros enquanto eram examinados para que pudessem roubar dinheiro de seus pertences, disseram os relatórios.

Em um caso, o vídeo fornecido pela TSA mostrou Williams e Gonzalez removendo US$ 600 da carteira de um passageiro enquanto ele era examinado, disseram os relatórios.

Em um dos vídeos divulgados na segunda-feira, os dois parecem mexer casualmente no bolso de uma bolsa preta. Quando um agente se afasta, o outro parece tirar algo da lixeira e colocar no bolso.

Em outro vídeo, o agente parece colocar a mão em uma bolsa Louis Vuitton e tirar algo da bolsa, colocando o item de lado. Mais tarde na esteira, o mesmo agente é visto agarrando aquele item antes que ele seja examinado.



Penalidades



Gonzalez foi aceito em um programa estadual onde, se ele concluí-lo com sucesso, suas acusações serão retiradas. Nos próximos seis meses, o ex-funcionário deverá pagar US$ 700 às duas vítimas envolvidas e deverá prestar 25 horas de serviço comunitário e renunciar às suas credenciais de segurança do aeroporto.



Quanto a Williams, sua entrada no mesmo programa foi negada, então ele será julgado.

Gonzalez e Williams se declararam inocentes. Eles estão aguardando a próxima data do tribunal.