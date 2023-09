Quais os 10 condados mais ricos da Flórida?

Um relatório divulgado pelo SmartAsset, um mercado nacional para clientes e consultores financeiros se inter-relacionarem, divulgou quais os condados mais ricos dos EUA no início deste ano, incluindo a Flórida.

A pesquisa levou em consideração fatores como o rendimento médio, o valor da propriedade e os níveis de rendimento de investimentos para determinar quais os condados que têm a maior riqueza global.

Em primeiro lugar na Florida ficou o condado de Monroe, com uma renda media de US$73,153 e valor médio de uma casa de US$957,819. O índice geral de riqueza no condado ficou em 50,38%.

Miami-Dade ficou em quarto lugar, com a renda media em US$57,815 e valor médio de uma propriedade em US$479,969. Ja o condado de Broward ficou em sétimo lugar, com a renda media de US$64,522 and valor médio de uma propriedade em US$414,387.

Dois condados da Florida Central ficaram em nono e décimo lugares, respectivamente. Seminole com uma renda média de US$73,002 e valor médio de uma casa em US$395,298, e o condado de Sumter com renda média de US$63,323 e valor médio de propriedade em US$ $407,525.

Confira abaixo os 10 condados mais ricos: