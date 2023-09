Mulher deixa filho de 2 anos sozinho em carro para nadar e "conhecer tubarões" na FL

Uma mulher foi acusada de negligência infantil por abandonar seu filho de 2 anos em um veículo ligado para nadar por quase 45 minutos – enquanto dizia que queria “conhecer tubarões”.



O caso aconteceu em Bokeelia, uma comunidade de Pine Island, no condado de Lee, costa oeste da Flórida, na segunda-feira, 11.



Allison Sarah Daugherty, 41, foi levada sob custódia quando as autoridades foram alertadas por uma testemunha que a viu deixar o filho em um carro enquanto nadava no cais de pesca de Bokeelia por volta das 10h30 de segunda-feira, informou a NBC 2.



Segundo a testemunha, Daugherty – que consta como transitória no registro de prisão – estacionou o carro perto do cais e ligou o rádio antes de pular na água. Vinte minutos depois, o transeunte notou o menino engatinhando pelo veículo, que ficou ligado com o ar condicionado ligado.



Um grupo que pescava no cais também teria gritado avisos para evitar seus anzóis – mas Daugherty disse que “ela queria ser fisgada” e “gostaria de conhecer tubarões”, consta no relatório, observando que tubarões são frequentemente vistos nas águas.



Quando os policiais chegaram, ela nadou ainda mais para longe antes de ser trazida para terra em um barco de resgate.



Ela foi autuada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Lee e o filho foi buscado por um parente. Antes, ele foi alimentado em um restaurante próximo no qual a mãe havia ido de forma quase frequente com o filho nos dias anteriores.

Os funcionários do restaurante disseram que a criança estava de fralda e parecia bem. Para eles, a mulher não parecia ter ingerido nenhuma droga ou bebida, mas estava agindo de forma estranha.



Ao todo, a criança ficou sozinha no carro por cerca de 44 minutos, disse a FOX 4.



Na manhã desta quarta-feira, 13, Daugherty permanecia sob custódia sob a acusação de negligência infantil ou de deixar uma criança desacompanhada em um veículo motorizado por mais de 15 minutos, mostra o registro da prisão.



De acordo com a Seção 316.6135 dos Estatutos da Flórida, é contravenção deixar uma criança sozinha em um veículo por mais de 15 minutos. É crime se a criança sofrer danos corporais significativos, lesões permanentes ou desfiguração como resultado de ter sido deixada sozinha no veículo.



Sua fiança foi fixada em US$ 250 e ela deverá comparecer a uma audiência no tribunal em 2 de outubro.



A acusação de deixar uma criança sem supervisão ou desacompanhada pode ser cobrada como contravenção de segundo grau, punível com multa de até US$ 500, se o veículo motorizado estivesse funcionando ou a saúde da criança estivesse em perigo no momento da violação.