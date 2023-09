Autoridades de saúde da Flórida alertam para doenças transmitidas por mosquitos

As autoridades de saúde pública da Flórida têm alertado os moradores sobre o risco aumentado de picadas de mosquitos durante esta temporada de furacões muito ativa.

Após a chegada de um furacão – seja através de chuva ou inundações – os mosquitos rapidamente se tornam um problema. Sandra Fisher-Grainger, presidente da Florida Mosquito Control Association, disse recentemente que esta é uma das conexões causais com doenças transmitidas por mosquitos.



A organização sem fins lucrativos é composta de especialistas nas áreas de saúde pública, entomologia, medicina, militar e engenharia.



“Através das alterações climáticas, da facilidade de viajar, do aumento do comércio, isso apenas torna tudo mais fácil”, disse Fisher-Grainger, que também exerce o cargo de diretor de controle de mosquitos do condado de Hernando. “Pouco menos de uma dúzia de novas espécies na Flórida foram descobertas nos últimos 10 anos”, disse ela.







“Nas Keys, nosso inimigo público número um é o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue”, disse Goodman, presidente do Distrito de Controle de Mosquitos de Florida Keys.



Cinco casos de dengue adquiridos localmente em menos de um mês levaram recentemente as autoridades estaduais de saúde a colocarem sob alerta os condados de Broward e Miami-Dade. Um alerta consultivo para a malária foi recentemente levantado nos condados de Manatee e Sarasota.



Para obter mais informações sobre como controlar os mosquitos em casa, visite a página dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Para obter mais informações sobre como prevenir picadas de mosquito, visite esta página do CDC.