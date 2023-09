Distritos escolares da Flórida removeram cerca de 300 livros das bibliotecas

Os distritos escolares da Flórida removeram aproximadamente 300 livros das prateleiras das bibliotecas no ano letivo passado, de acordo com uma lista de “materiais removidos ou descontinuados” que foi divulgada discretamente pelo departamento de educação do estado no final do mês passado.



Os títulos removidos incluem dezenas de livros com temas ou personagens LGBTQ e vários vencedores de prêmios de livros de prestígio, incluindo o Prêmio Pulitzer.



As remoções foram motivadas por mais de 1.200 objeções levantadas por pais de alunos de escolas públicas ou outros residentes da Flórida, de acordo com um documento de 16 páginas do Departamento de Educação da Flórida que incluía a lista de livros.

Os títulos descontinuados incluem dezenas de livros contendo temas ou personagens LGBTQ, incluindo as premiadas memórias “Gender Queer” e “All Boys Aren’t Blue”, bem como os livros infantis ilustrados “A Day in the Life of Marlon Bundo”. e “E o tango faz três”. Outros livros da lista incluem o romance vencedor do Pulitzer de Toni Morrison, “Beloved”, o romance vencedor do National Book de Bernard Malamud, “The Fixer”, e o romance vencedor do Booker Prize de Margaret Atwood, “The Testaments”.



Em resposta a um e-mail da NBC News solicitando comentários sobre a lista e referindo-se aos títulos removidos como “livros proibidos”, Caily Myers, porta-voz do Departamento de Educação da Flórida, disse: “A Flórida não proíbe livros”.

“A lista inclui informações fornecidas por cada distrito escolar sobre os livros que eles removeram com base em objeções de um pai ou residente do condado usando o processo de seu distrito”, disse ela, acrescentando que este é o primeiro ano em que o departamento de educação do estado coleta informações sobre as objeções do livro que os distritos escolares receberam.



Dos 67 condados da Flórida, os distritos escolares de 21 condados removeram livros no último ano letivo, com cinco distritos removendo mais de 10 livros. O condado de Clay, no nordeste do estado, foi o que mais proibiu títulos, com 177 remoções, seguido pelo condado de Martin, no sudeste, com 98 remoções.



A lei dos Direitos dos Pais na Educação, que foi assinada pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, no ano passado, proibiu a instrução em escolas públicas de orientação sexual ou identidade de gênero “do jardim de infância até a 3ª série ou de uma maneira que não seja apropriada para a idade ou para o desenvolvimento. alunos de acordo com os padrões estaduais. A lei foi ampliada este ano para proibir o ensino da pré-escola até a oitava série.



Randi Weingarten, presidente da Federação Americana de Professores, o segundo maior sindicato de professores do país, condenou os esforços do estado para remover livros, dizendo que as proibições estão “prejudicando as crianças”.

“As pessoas proíbem os livros desta forma quando têm medo do conhecimento e quando têm medo de que as pessoas aprendam umas com as outras e aprendam sobre as diferenças”, disse Weingarten. “O que eles estão fazendo é dizer que um pequeno grupo de pessoas que querem voltar no tempo para frustrar o conhecimento é mais importante do que o grande número de pais que não querem que isso aconteça.”



As proibições de livros vão além da Flórida, com o último relatório de censura de livros da American Library Association descobrindo que 2022 teve o maior número de tentativas de proibições de livros desde que a organização começou a rastrear tais tentativas em 2001.



Fonte: NBC News.