Disney apresenta nova área temática inspirada na América do Sul

Em um evento neste fim de semana, a Destination D23, o painel “A Celebration of Disney Parks, Experiences, and Products: Yesterday, Today, and Tomorrow” apresentou as novidades da Disneyland (Califórnia) e Disney World (Orlando), oferecendo uma visão do que está por vir nos parques, resorts e outros.

Um dos anúncios do evento incluiu uma área temática inspirada na América do Sul que está sendo criada pelos Imagineers da Disney para o Animal Kingdom. Esse espaço terá um bioma de floresta tropical e duas novas atrações temáticas da animação Encanto (2021) e da franquia Indiana Jones da Lucasfilm, que lançou recentemente o A Relíquia do Destino, último filme protagonizado por Harrison Ford.

A nova área será construída no local em que atualmente está a Dinoland USA, do filme Dinossauro (2000) que será dissolvida para dar lugar às novas atrações. Além disso, esse conceito apresentado também indica que a Disney mudou os planos para os temas de Moana e Zootopia neste espaço do parque.

Bruce Vaughn, o chefe da Walt Disney Imagineering, explicou sobre as novas atrações de Encanto e Indiana Jones para a área inspirada na América do Sul no Animal Kingdom.



“Imagine uma área repleta de experiências autênticas dessa parte do mundo”, ele disse durante o Destination D23. “Com toda a construção do cenário e a narrativa de histórias que você espera, a área é uma região linda para se explorar e tem sido a inspiração para tantas histórias mágicas ao longo dos anos. Estamos ansiosos para dar vida a tudo isso”.

“A Imagineering tem falado sobre histórias dessa parte do mundo; Encanto, com Indiana Jones, acabou de chegar ao topo”, Vaughn continuou. “Eles nos dão muito com o que brincar. Temos um longo caminho a percorrer e muito mais a descobrir. Mas a nossa equipe aqui na Flórida está trabalhando nisso”.



Fonte: Disney Plus Brasil.