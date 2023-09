Governos locais da FL vão instalar câmeras para multar motoristas em zonas escolares

Governos locais da Flórida vão instalar e manter câmeras automáticas que geram multas a motoristas que passarem acima da velocidade permitida em áreas escolares durante os dias letivos.



Uma lei estadual que entrou em vigor em 1º de julho legaliza as câmeras de detecção de velocidade quando instaladas em zonas escolares. Agora, as empresas que operam os dispositivos estão assinando acordos com governos locais para instalar e manter as câmeras que geram multas a partir de $100 durante os dias letivos.



“Isso protege nossos filhos”, disse Anthony Rodriguez, o comissário de Miami-Dade que patrocina a legislação para autorizar as câmeras em mais de 200 escolas em todo o condado.



Miami Gardens está considerando um acordo semelhante com a empresa Redspeed para zonas escolares sob sua jurisdição. A Pinecrest já tem um acordo com a Redspeed enquanto o conselho da aldeia se prepara para aprovar a legislação necessária para começar a emitir multas aos motoristas automaticamente.



A autorização de radares em zonas escolares pela Flórida segue a relação difícil do estado com os radares de semáforo, que permanecem legais no estado, mas mais difíceis de encontrar após contestações legais e reações políticas contra os dispositivos.



As regras estaduais sobre as câmeras da zona escolar restringem onde os dispositivos podem ser instalados e quando as multas podem ser emitidas. As câmeras só podem gerar multas em um intervalo de tempo que inclui todo o dia letivo, começando 30 minutos antes do início das aulas e finalizando 30 minutos após a saída dos alunos. As multas seriam emitidas quando um motorista excedesse o limite de velocidade da zona escolar em mais de ( 10 mph) 16 km/h.



A maioria reduz o limite para 15 mph (24 km/h) durante 30 minutos antes e depois do início das aulas e novamente à tarde, antes e depois do horário de saída. Os governos locais devem lançar campanhas educativas para os motoristas, notificando-os sobre a aplicação pendente de câmeras fora das escolas.



Nenhum ponto é retirado do motorista a partir de multas emitidas pelas câmeras. A Flórida também exige que os governos locais considerem os dados de segurança e tráfego de cada zona escolar antes de instalar câmeras. A legislação Rodriguez cita a polícia do condado emitindo quase 2.500 multas por excesso de velocidade em zonas escolares em 2022 para justificar câmeras para 206 escolas públicas e privadas em Miami-Dade não incorporada.



Fonte: Miami Herald.