Azul amplia frequência de voos entre Recife e Orlando até dezembro

A Azul terá uma série de nove voos extras ligando Recife a Orlando, na alta temporada, entre 3 outubro e 12 de dezembro, informou a companhia aérea.



Os voos extras às terças se somam à frequência atual do voo AD8710 com saídas de Recife às quartas, sábados e domingos. No sentido inverso, o voo AD8711 parte de Orlando para a capital pernambucana às quartas.



Em março, a companhia já havia anunciado o início das operações de Recife para Fort Lauderdale e, em junho, retomou essa operação de voos diretos para Orlando. A retomada internacional da Azul no Estado acontece pelo crescimento da demanda e pela parceria mantida com o Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife.

“Este é um movimento importante da Azul de intensificar sua oferta de voos internacionais a partir de Recife para a Flórida, nos Estados Unidos, durante a alta temporada. Além de ser um hub de conectividade da companhia na região nordeste, Pernambuco tem grande potencial turístico e econômico e espaço para estimular que mais e mais pessoas visitem os Estados Unidos, bem como, que turistas estrangeiros venham ao Brasil. Queremos fomentar o turismo e a economia brasileira. Acreditamos que esse será um dos melhores verões de nossa história”, ressalta Vitor Silva, gerente geral de Malha e Planejamento Estratégico da Azul Linhas Aéreas.

Um dos destinos internacionais mais procurados por brasileiros, Orlando abriga dezenas de parques temáticos, como Walt Disney World e Universal Orlando. Além disso, a cidade da Flórida também reúne diversos outlets e shoppings a céu aberto, museus, restaurantes e diversos outros tipos de atrações.