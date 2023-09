Miami sediará terceiro debate presidencial republicano

Miami sediará o terceiro debate das primárias presidenciais do Partido Republicano, confirmou o comitê nacional do partido à ABC News na noite de quinta-feira, 14.



O terceiro debate está programado para acontecer no início de novembro. O primeiro debate primário do Partido Republicano foi realizado em Milwaukee em agosto e o segundo será em Simi Valley, Califórnia, em 27 de setembro.



NBC News e Salem Media estão em negociações para sediar o debate em Miami, informou a CNN.

Os debates poderão desempenhar um papel cada vez mais crucial, à medida que os candidatos republicanos competem para serem vistos pelos eleitores nas primárias como a principal alternativa do partido ao antigo Presidente Donald Trump.

Trump, que manteve uma grande vantagem nas pesquisas primárias nacionais e estaduais, pulou o primeiro debate e disse à ex-apresentadora da Fox News Megyn Kelly que, embora participasse de possíveis debates sobre as eleições gerais com o presidente Joe Biden, é improvável que debata seu Rivais do Partido Republicano.

“Não vejo isso”, disse Trump a Kelly em entrevista divulgada na quinta-feira. “Por que eu faria isso?”

Ainda assim, os debates representam as melhores oportunidades para os adversários republicanos de Trump – incluindo o governador da Florida, Ron DeSantis, que estaria em casa no terceiro confronto – alcançarem uma audiência nacional.

O Comitê Nacional Republicano ainda não anunciou os critérios de qualificação do debate para o evento de Miami. Os limites mínimos do partido para subir ao palco aumentaram do primeiro debate para o segundo – saltando de um mínimo de 40.000 doadores para 50.000 doadores e pelo menos 1% em três pesquisas nacionais ou duas nacionais e duas pesquisas estaduais iniciais para pelo menos 3% em duas pesquisas nacionais ou uma nacional e duas estaduais iniciais.

Um compromisso assinado comprometendo-se a apoiar o eventual candidato republicano foi um requisito para o primeiro debate e será novamente para o segundo.