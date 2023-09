Quando termina e começa o horário de verão na Flórida e em outras partes dos EUA?

O outono está chegando e com ele vem com dias mais curtos e noites mais longas. É quando também termina o horário de verão - tradicional mudança dos relógios que normalmente começa na primavera e termina no outono e é prevista em lei.



O horário de verão começou nos EUA em 12 de março e, embora tenha havido tentativas no Congresso de tornar a mudança de horário permanente, nenhuma medida desse tipo foi aprovada e, como resultado, os relógios serão atrasados nos próximos meses.



Quando terminará o horário de verão?



De acordo com a lei federal de Política Energética de 2005, o horário de verão começa no segundo domingo de março e vai até o primeiro domingo de novembro na maior parte dos Estados Unidos. Este ano, essa data cai em 5 de novembro, quando os relógios serão atrasados uma hora às 2h da manhã.

Em 2024, o horário de verão levará mais um dia para retornar graças ao ano bissexto e será retomado em 10 de março, com os relógios avançando uma hora.



Nos Estados Unidos, o horário de verão dura um total de 34 semanas, indo do início a meados de março até o início de novembro nos estados que o possuem. Quase todos os estados americanos adotam o horário de verão, com exceção do Arizona (embora algumas tribos nativas americanas tenham o horário de verão em seus territórios) e do Havaí. Os territórios dos EUA, incluindo Porto Rico, Samoa Americana, Guam e as Ilhas Virgens dos EUA, não adotam o horário de verão.



No mundo, a Alemanha foi a primeira a adotar o horário de verão em 1º de maio de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, como forma de economizar combustível. O resto da Europa seguiu logo depois.



O horário de verão não se tornou padrão nos EUA até a aprovação do Uniform Time Act de 1966, que determinou o horário padrão em todo o país dentro dos fusos horários estabelecidos. Afirmou que os relógios avançariam uma hora às 2h do último domingo de abril e atrasariam uma hora às 2h do último domingo de outubro.



Fonte: NBC6.