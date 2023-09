Crocodilo é flagrado nadando próximo a banhista em Pompano Beach (FL)

Um crocodilo foi flagrado nadando próximo a um banhista no Pompano Beach Fisher Family Pier. Os salva-vidas da cidade colocaram bandeiras vermelhas duplas e a praia foi fechada temporariamente para natação.



Especialistas da Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida dizem que os animais normalmente são raros em águas salgadas, mas vez ou outra eles aparecem no mar. Embora a população de crocodilos seja menor do que a de jacarés, eles são mais agressivos e perigosos. Para diferenciar um do outro, basta analisar o formato do focinho e a linha da mandíbula. Os jacarés têm focinho largo e arredondado em forma de U, enquanto os crocodilos têm focinhos longos e pontiagudos em forma de V.

Da espécie American crocodiles, os crocodilos são muito comuns no sul da Flórida e na América do Sul. No entanto, segundo os especialistas, eles também estão entre as espécies que estão se deslocando mais para o norte da Flórida em busca de novos habitats.



Aumento



O curador do Brevard Zoo, Mack Ralbovsky, diz que a população dos animais aumentou na Flórida e eles estão procurando estabelecer um novo território.



“Pode ser apenas algo devido ao aumento da temperatura da água, onde eles conseguem subir um pouco mais e existir e habitar nessas áreas específicas”, disse ele.



Em agosto, um crocodilo foi flagrado com um cachorrinho de estimação na boca em um canal de Satellite Beach, no condado de Brevard. O fato assustou a vizinhança, que relata mais avistamentos dos animais na região.



Segundo relatos, os especialistas atribuem o aumento das populações de crocodilos americanos a um esforço de restauração que começou na década de 1980 e envolveu o bombeamento de água salgada para um estuário remoto para estimular o crescimento e o acasalamento dos crocodilos.



Listado como espécie em extinção em 1975, o número de crocodilos na Flórida desde então se recuperou de algumas centenas de indivíduos para até 2.000 crocodilos adultos hoje.