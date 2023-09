Ranking lista as melhores universidades públicas e privadas da Flórida

Quais as melhores universidades públicas e privadas da Flórida? As classificações das Melhores Faculdades de 2023-2024 feitas pelo US News and World Report sinalizaram mudanças significativas para muitas instituições do estado.



O novo ranking educacional foi divulgado na segunda-feira, 18, apontando que a Florida International University continuou sua ascensão enquanto a University of Florida e a University of Miami caíram em suas respectivas categorias.



Este ano, a US News mudou drasticamente a sua metodologia, colocando maior ênfase na “mobilidade social e nos resultados dos estudantes universitários que se formam” para as classificações. A mudança enfrenta reações adversas de algumas faculdades e a concorrência de outros rankings, incluindo um divulgado pelo jornal The Wall Street Journal; College Pulse, uma organização sem fins lucrativos; e Statista, uma empresa de pesquisa de mercado.



Segundo a US News and World Report, mais da metade da classificação de uma faculdade depende agora de medidas ligadas ao “sucesso na matrícula e formação de estudantes de todas as origens com dívidas administráveis” e ao “sucesso da pós-graduação” dos estudantes. Além disso, cinco fatores foram removidos este ano: tamanho das turmas, corpo docente com altos diplomas, doações de ex-alunos, classificação das turmas do ensino médio e proporção de graduados que tomam empréstimos federais.



O ranking lista as melhores universidades públicas e privadas e também apenas as universidades públicas. Veja abaixo a classificação mais recente:



Florida International University: subiu da 72ª posição no ano passado para a 64ª posição este ano entre as universidades públicas. Nas classificações divulgadas em 2021, ficou em 95º lugar. Entre as universidades públicas e privadas, ficou em 124º lugar este ano, uma melhoria em relação ao 151º lugar do ano passado.

University of Miami: Caiu da 55ª posição no ano passado para a 67ª posição este ano entre as universidades públicas e privadas. Subiu do 37º lugar no ano passado para o 36º lugar este ano entre as universidades privadas.

University of Florida: entre as cinco melhores universidades públicas dos EUA em 2021, mas caiu da 5ª para a 6ª posição este ano. Entre as universidades públicas e privadas, a UF ficou em 28º lugar, acima do 29º lugar.

Florida Atlantic University: melhorou 20 posições, ficando em 112º lugar. Combinando públicas e privadas, saltou 53 posições e ficou em 209º lugar nesta categoria.

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU): passou do 7º lugar no ano passado para o 3º lugar este ano entre as Faculdades ou Universidades Historicamente Negras (HBCU). Como as duas melhores escolas são privadas, a universidade sediada em Tallahassee se destaca como a melhor HBCU pública do país. A FAMU ficou em 170º lugar entre as universidades públicas e privadas e em 91º lugar apenas entre as universidades públicas.

Florida Memorial University (FMU): uma instituição privada em Miami Gardens, passou da 45ª posição no ano passado para a 43ª posição este ano entre as HBCUs. Desceu do 45º lugar no ano passado para o 47º lugar este ano na lista de “Faculdades Regionais do Sul”.

Florida State University (FSU): desceu do 19º lugar no ano passado para o 23º lugar este ano entre as universidades públicas. Subiu do 55º lugar no ano passado para o 53º lugar este ano entre as universidades públicas e privadas.

University of South Florida (USF) em Tampa: caiu da 42ª posição no ano passado para a 45ª posição este ano entre as universidades públicas. Também passou da 97ª posição no ano passado para a 89ª posição este ano entre as universidades públicas e privadas.

University of Central Florida (UCF), em Orlando: ficou em 64º lugar entre as universidades públicas, o mesmo que no ano passado, e em 124º lugar entre as universidades públicas e privadas, contra 137º no ano passado.

Nova Southeastern University, uma universidade privada com sede em Davie, desceu entre as universidades públicas e privadas, da posição 219 no ano passado para a posição 227 este ano.

Keiser University, uma universidade privada com sede em Fort Lauderdale, desceu entre as universidades públicas e privadas, do 219º lugar no ano passado para o 249º lugar este ano.

Barry University, uma universidade privada com sede em Miami Shores, caiu. No ano passado, Barry ficou entre o 331º e o 440º lugar entre as universidades públicas e privadas; este ano ficou entre o 394º e o 435º lugar. A faixa reflete um grupo de escolas dentro desta classificação.

Universidade St. Thomas, sediada em Miami Gardens, particular, caiu. No ano passado, St. Thomas ficou entre o 331º e o 440º lugar entre as universidades públicas e privadas; este ano ficou entre o 394º e o 435º lugar. A faixa reflete um grupo de escolas dentro desta classificação.

New College of Florida em Sarasota caiu 24 pontos na lista das Faculdades Nacionais de Artes Liberais, passando da 76ª posição no ano passado para a 100ª posição este ano. Ficou em sexto lugar entre as universidades públicas dessa lista, abaixo do quinto lugar no ano passado.



Confira o ranking completo da US News.

Fonte: Miami Herald.