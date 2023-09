Empresário brasileiro dono de pizzaria na Flórida é homenageado em evento em Nova York

Querido entre centenas de famosos, o empresário brasileiro Maninho vem se destacando à frente da "Pie-Fection", considerada a melhor pizzaria brasileira nos Estados Unidos, e recentemente foi homenageado em duas prestigiadas premiações em New York.

Seu reconhecimento no Prêmio Notáveis 2023 e no Portuguese Brazilian Awards, onde esteve rodeado por celebridades no icônico Castelo de Caras, é um testemunho de sua trajetória inspiradora e do impacto significativo que sua marca tem nos EUA.

"Hoje eu venho agradecer primeiramente a ELE, que sempre foi meu esteio e força nos momentos de dúvida e fragilidade. Agradecer a minha esposa que em todos os momentos sempre esteve ao meu lado , meus filhos, minha família, aos amigos, mas principalmente, peço licença à todos pra voltar ao passado e agradecer aquele menino, que mesmo em meio a dificuldade, que só estudou até a terceira série do primário, nunca deixou de acreditar. Hoje aquele menino se tornou homem, empreendedor , cidadão americano e segura nas mãos um prêmio de sucesso em New York, mas o coração dele continua leve e sereno, com a certeza de que é apenas o começo de uma longa trajetória que ainda está por vir ...", ressaltou sobre a premiação.

A história de Maninho é exemplo de determinação e resiliência. Natural da Paraíba, apesar de sua infância pobre e das inúmeras adversidades que enfrentou, com pouca escolaridade, nunca desistiu de seus sonhos e é considerado por muitos como um predestinado. Hoje, ele é não apenas querido entre empresários de renome e celebridades mundialmente famosas, mas também é uma figura amplamente reconhecida nas redes sociais.

Querido entre a comunidade brasileira, Maninho é reconhecido pelo apoio aos negócios locais, sendo homenageado em muitos pratos de restaurantes brasileiros com seu nome.

Com duas unidades na Flórida, uma em Orlando e outra em Kissimmee, a "Pie-Fection" não é apenas uma marca, é um símbolo da "melhor pizza brasileira nos EUA". Mas mais do que isso, é um testemunho da visão e paixão de Maninho, que ao lado de sua esposa: Joyce Silva, criaram um legado que provavelmente perpetuará por muitas gerações adiante.

Maninho é uma verdadeira inspiração para empresários que desejam investir no mercado americano. Seu sucesso e superação são um lembrete de que, com determinação e paixão, é possível conquistar o mundo, independentemente das adversidades.

