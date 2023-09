Funcionária da Amazon é mordida por cascavel venenosa durante entrega na Flórida

Uma motorista de entrega da Amazon está hospitalizada em “estado muito grave” depois de ter sido picada por uma cascavel altamente venenosa enquanto entregava um pacote em Palm City, cidade do condado de Martin, na segunda-feira, 18.



A cascavel da espécie Eastern Diamondbacks estava “enrolada” escondida na parte da porta da frente da casa de Palm City quando a motorista foi fazer a entrega. Ao se aproximar da porta para colocar o pacote no chão, “foi atingida pela cobra na parte de trás da perna, logo acima do joelho”, disse o gabinete do xerife do condado de Martin.



Ela começou imediatamente a se sentir mal e ligou para o 911. Os despachantes conseguiram usar coordenadas GPS para localizar a motorista e enviar uma ambulância para levá-la ao hospital. O nome e a idade da mulher não foram divulgados.



A Amazon emitiu um comunicado após o incidente, ressaltando que os entregadores podem não completar uma entrega caso se sintam inseguros.



“Nossos pensamentos estão com a motorista e esperamos uma recuperação total após este incidente assustador. Juntos, com o Parceiro de Serviços de Entrega, estamos analisando as circunstâncias que cercam este incidente e continuamos a garantir que os motoristas entendam que não devem completar um entrega caso se sintam inseguros", disse Branden Baribeau, porta-voz da Amazon, à CBS News.



“Eastern Diamondbacks são cobras altamente venenosas e muito comuns nesta área”, disse o gabinete do xerife. Facilmente identificável por grandes diamantes escuros com centros marrons e bordas creme nas costas e seu chocalho de cauda distinto, a cascavel é encontrada em todos os condados da Flórida, de acordo com a página de herpetologia do Museu da Flórida.

A cascavel tem veneno suficiente para matar cinco pessoas, segundo o canal CBS Miami.

O Centro de Controle de Venenos da Flórida recomenda que, em caso de mordida por uma Eastern Diamondbacks, "não se deve aplicar torniquete ou gelo, pois pioram o dano", nem se deve "cortar a pele e sugar o veneno". O centro de controle de intoxicações orienta a ir urgente para o hospital mais próximo.

Fonte: CBS Miami.