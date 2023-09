Amazon está contratando mais de 10 mil pessoas em várias cidades da Flórida

A Amazon anunciou esta semana que está contratando mais de 10.000 pessoas em várias áreas metropolitanas da Flórida. Os trabalhos incluem armazenamento, coleta, embalagem, classificação e envio de pedidos de clientes.



Estão disponíveis funções de período integral, sazonal e de meio período, segundo a empresa.



“A temporada de férias é sempre um momento especial na Amazon e estamos entusiasmados em contratar 250.000 pessoas adicionais este ano para ajudar a atender clientes em todo o país”, disse John Felton, vice-presidente sênior de operações mundiais da Amazon, na terça-feira, 19, em um comunicado.



“Quem estiver procurando uma maneira de ganhar dinheiro extra a curto prazo ou esperando para dar o primeiro passo em direção a uma carreira gratificante na Amazon, há uma função disponível para essa pessoa", completou.



A Amazon está contratando para as seguintes áreas metropolitanas da Flórida:



- Sul da Flórida (condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach): Mais de 3.000 funcionários

- Tampa: Mais de 2.500 funcionários

- Orlando: Mais de 1.000 funcionários

- Jacksonville: Mais de 4.000 funcionários



Salário



Os funcionários contratados podem ganhar de US$ 17 a US$ 28 por hora, dependendo da posição e localização nos EUA, disse a Amazon. Os funcionários de atendimento ao cliente e transporte podem ganhar, em média, mais de US$ 20,50 por hora e até US$ 28 dependendo da localização, acrescentou a empresa. A Amazon também disse que oferece:



- Seguro saúde, oftalmológico e odontológico desde o primeiro dia de trabalho.



- 401(k) - plano de previdência corporativa.



- Até 20 semanas de licença parental/gravidez remunerada para pais biológicos e seis semanas para “pais apoiantes elegíveis”.



- Um benefício gratuito que oferece serviços financeiros e de saúde mental.



Os candidatos interessados podem ver locais de contratação e vagas abertas em amazon.com/apply.