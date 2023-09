"Um novo mundo se abriu" - Flórida lidera em brasileiros com green card nos Estados Unidos

A Flórida é o estado com mais brasileiros portadores de green card nos Estados Unidos, com a maior parte concedido via familiar ou profissionais com habilidades excepcionais e extraordinárias ou trabalhadores.

O perfil dos brasileiros que tiveram concedido o green card foi mapeado pelo escritório de advocacia AG Immigration. Entre os principais estados que atraem brasileiros com green card, a lista é liderada pela Flórida (28%), especialmente a cidade de Orlando. Em seguida vêm Massachusetts (11%), Califórnia (10%), Nova Jersey (6%) e Nova York (5,46%).

A maioria deles é formada por mulheres, casadas, e a Califórnia está entre os estados mais procurados. O levantamento usou dados de 2021 - o mais recente disponível.

Dos mais de 18 mil green cards emitidos, 57,8% foram para mulheres, sendo que 58,8% tinham entre 25 e 44 anos. Além disso, 77,6% eram casadas. Em relação aos homens, eles receberam 42,2% dos green cards em 2021, sendo que 53,4% tinham entre 25 e 44 anos e 70,8% eram casados.

A maior parte dos vistos permanentes (57,8%) foi concedida pela via de parentesco com cidadãos americanos. Em geral, são brasileiros que se casaram com um americano ou familiares imediatos (pais, cônjuges e filhos solteiros menores de 21 anos) de um brasileiro que se tornou cidadão americano.

Trabalho qualificado

Outros 37,52% dos green cards foram dados para profissionais com habilidades excepcionais e extraordinárias ou trabalhadores das mais diversas áreas que vêm para os Estados Unidos com o objetivo específico de trabalhar, sendo, na maioria das vezes, patrocinados por um empregador americano.

"Um novo mundo se abriu"

Foi o caso de Augusto Alagia, empresário brasileiro no sul da Flórida, que conquistou o tão sonhado documento há alguns meses por meio de sua empresa de pintura e reforma, a The Captain Painter.

"Tudo mudou quando eu consegui o green card. Ele veio através de um processo de EB-2 (National Interest Waiver), no qual eu tive que demonstrar que realmente contribuo demais com a economia e com a comunidade americana.

Foi um processo bem longo, que durou quase sete anos, mas que valeu a pena, conta o empresário. "Após a aprovação, um novo mundo se abriu. Você não tem mais aquela pressão, aquele peso nas suas costas de qualquer dia você pode ser mandado embora, por exemplo. No meu caso, especificamente, o meu visto era alinhado com a minha empresa. Então, se ela tivesse qualquer problema ou se não contratasse pessoas, se não apresentasse as taxas, impostos corretamente, eu poderia perder o meu status e ser mandado de volta", relata.

Agora, que liberdade, que leveza, sentimento de dever cumprido. Estou muito feliz! Com ele, me abrem portas para os negócios que antes não existiam. O acesso a pessoas mais importantes, a situações e oportunidades, captação de recursos, investimentos e financiamentos. Para mim, o green card foi essencial. No dia a dia também as coisas mudaram. A gente comprou uma casa e pode fazer mais coisas. O green card muda a vida de uma pessoa e eu diria que até mais mentalmente. Você se sente mais parte do país, enquanto antes, você era uma pessoa estrangeira, o tempo todo preocupado", ressalta.

Brasileiros no exterior

Até o fim do ano passado, havia aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros residentes no exterior, segundo o Ministério de Relações Exteriores (MRE), informado pela Agência Brasil. Para efeito de comparação, se essa fosse a população de um estado brasileiro, seria o 13º mais populoso.

A maior comunidade estrangeira está nos Estados Unidos, cerca de 1,9 milhão, número mais de cinco vezes maior que o segundo país, Portugal (360 mil.) Em seguida vêm Paraguai (254 mil), Reino Unido (220 mil) e Japão (207 mil).

O MRE oferece serviço de assistência aos brasileiros no exterior por meio de 196 postos de representações diplomáticas e consulares. São atendimentos que vão de emissão de documentos a alistamento militar, passando por situações emergenciais como hospitalizações, mortes e disputas de guarda de menores. Além disso, a rede consular brasileira organiza seções eleitorais em 97 países para quase 700 mil brasileiros que se inscreveram para votar nas eleições no exterior.

Para o MRE, a presença de brasileiros no exterior é parte fundamental do esforço de promoção da imagem do Brasil no mundo.