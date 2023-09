Área metropolitana de Miami é a de maior aumento no custo de vida

A área metropolitana de Miami registrou em agosto o maior aumento no custo de vida entre as 14 maiores áreas metropolitanas do país. Durante grande parte deste ano, a inflação na área metropolitana de Miami disparou para 7,8% no período de 12 meses encerrado em agosto, de acordo com o último relatório do Índice de Preços ao Consumidor do Bureau of Labor Statistics dos EUA.

O número foi mais que o dobro do último IPC nacional de 3,7%. "A razão pela qual a nossa taxa de inflação é mais do dobro da do país deve-se em grande parte ao mercado imobiliário", disse Greg McBride, analista financeiro principal do fornecedor de informações financeiras Bankrate.

Ainda assim, a habitação continua a ser o principal impulsionador do aumento geral do custo de vida no sul da Flórida. Os aluguéis de casas aumentaram 15,3% no mês passado, em comparação com o ano anterior, enquanto o custo de compra de uma casa aumentou 14,3%.

Ainda há um estoque baixo de residências unifamiliares, e os potenciais proprietários de primeira viagem são prejudicados. O Índice de Preços ao Consumidor mede as variações médias dos preços ao longo do tempo pagos pelos consumidores urbanos por uma cesta de bens e serviços. Os dados para a área metropolitana de Miami incluem as áreas de Fort Lauderdale e West Palm Beach e são publicados bimestralmente: fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

Enquanto isso, em agosto, a região de Tampa empatou com Detroit no segundo maior salto na inflação, com 5,9%. Em seguida veio Seattle com 5,4%. As cidades que os profissionais locais de tecnologia e finanças frequentemente criticam tiveram resultados muito melhores, registando menos de metade do aumento do custo de vida da área metropolitana de Miami, ao mesmo tempo que continuaram a atrair muito mais dólares de investimento. No mês passado, New York registou um aumento de 3,5%, enquanto San Francisco ficou com 3,4%, Los Angeles, com 3,3%, e Chicago, com 2,3%.