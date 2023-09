Quanto custa criar um filho na Flórida? Custo anual aumentou

O custo anual de criar um filho na Flórida aumentou quase 20% entre 2016 e 2021, revelou um relatório da LendingTree, que descobriu que são necessários cerca de US$ 200.000 para criar um filho na Flórida até os 18 anos.



De acordo com a LendingTree, o custo anual estimado para o estado da Flórida foi estimado em cerca de US$ 18.914.



Em todo o país, o custo médio anual de criar um filho aumentou quase 20% entre 2016 e 2021, passando de US$ 18.167 para US$ 21.681. Esses custos incluem itens como cuidados infantis, alimentação, aluguel e outras despesas domésticas relacionadas à criação dos filhos.



Entre esses custos, o transporte registou o maior aumento, de mais de 270%, com uma média de cerca de 6.000 dólares em 2021, afirma o relatório.

Apesar dos preços altos, a Flórida teve uma classificação bastante baixa em todo o país em termos de custos de criação dos filhos, ocupando a 39ª posição.



Em vez disso, estados como o Havaí (US$ 314.529), Alasca (US$ 270.930) e Maryland (US$ 259.149) lideraram a lista de estados dos EUA para despesas estimadas com a criação dos filhos.

Na verdade, o relatório explica que muitos estados do sul ficaram no final da lista. A própria Flórida também tem uma classificação baixa na parcela da renda familiar paga para despesas de criação dos filhos, com um valor de 18,5%.



“Idealmente, você seria capaz de manter os custos com cuidados infantis em 10% ou menos de sua renda total”, disse Matt Schulz, analista-chefe de crédito da LendingTree. “Mas isso é ridiculamente irreal para milhões de americanos.”

O relatório também inclui sugestões sobre como os pais podem lidar com os custos da criação dos filhos e dicas para economizar.



Confira o relatório completo aqui.