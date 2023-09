Acidente fatal na Flórida destaca os perigos dos trilhos de trem nos EUA

O acidente de fim de semana entre um trem e um SUV que matou seis pessoas na Flórida aconteceu em um cruzamento de estrada particular onde é necessário pouco mais do que uma ou duas placas – sem portões de passagem, sem luzes piscando, sem som de alerta.



A Administração Ferroviária Federal informa que existem mais de 80.000 travessias desse tipo nos EUA e recomendou a instalação de sinais de alerta uniformes e fáceis de entender, embora as autoridades muitas vezes não tenham jurisdição sobre as travessias privadas.



Num período de 10 anos encerrado em 2017, ocorreram 3.427 acidentes em travessias privadas, cerca de 14% do total nacional nesse período, segundo a agência. Há uma média de 29 mortes por ano em travessias ferroviárias privadas, disseram as autoridades. Existem limites à autoridade governamental nas travessias privadas.



O mais recente aconteceu no sábado à noite em um cruzamento perto de Plant City, Flórida, a leste de Tampa. O Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough disse que pouco antes das 19h, um Cadillac Escalade dirigido por Jose G. Hernandez, 52, cruzou os trilhos no caminho de um trem CSX que viajava a 55 mph. O vídeo mostrou o carro seguindo lentamente pelos trilhos. O maquinista e outro motorista buzinaram e acenderam as luzes para chamar a atenção do motorista, mas o trem não conseguiu parar e colidiu com o veículo.



Todas as vítimas faziam parte de uma família a caminho de uma festa de aniversário em uma casa próxima ao cruzamento da ferrovia, na estrada particular.



Ninguém ficou ferido no trem. A CSX disse em comunicado na segunda-feira que a empresa tem trabalhado para fechar mais cruzamentos para melhorar a segurança e que as decisões sobre que tipo de avisos ou sinais devem ser instalados são tomadas pelas autoridades locais.



“Há mais distrações do que nunca para motoristas e pedestres, ressaltando a necessidade de as pessoas sempre terem cuidado perto dos trilhos e trens. Pedimos aos motoristas que prestem toda a atenção ao se aproximarem dos cruzamentos ferroviários e respeitem os sinais de trânsito afixados”, disse CSX.



De acordo com um inventário de travessias de trens da Administração Ferroviária Federal, a linha férrea perto de Plant City transporta trens de carga e de passageiros: seis trens durante o dia e seis à noite e tem velocidade máxima de 79 mph. A travessia possui duas placas de parada e duas placas de “crossbuck” em formato de X com letras que indicam cruzamento de ferrovia.



Fonte: WFTV.