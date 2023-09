Brasileira é vítima de xenofobia em Pompano Beach (FL)

Uma brasileira registrou o momento em que foi vítima de xenofobia em Pompano Beach, sul da Flórida, nesta terça-feira, 26. Ao Gazeta News, ela disse que tudo aconteceu ao sair de uma agência postal e passar perto de uma mulher que começou a xingá-la.



"Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Passei para ir para o carro e ela começou a gritar, parecia que já estava com ódio de alguma coisa, mas ficou bem claro que piorou quando percebeu que eu era estrangeira", relatou. No vídeo, é possível perceber a mulher se aproximando, tirando fotos da brasileira enquanto diz: "Go back to your country, Nazi. This is my country".



Apesar de dizer que chamaria a polícia, a brasileira achou melhor deixar o local para evitar uma confusão maior. Ela também preferiu não revelar o nome por segurança.



A Flórida define crimes de ódio e as acusações são estabelecidas de acordo com a lei, sob o Estatuto 775.085. A contravenção de nível inferior acarreta pena máxima de 60 dias de prisão e/ou até seis meses de liberdade condicional e multa de US$ 500, mas pode chegar a 30 anos ou prisão perpétua em casos extremos.