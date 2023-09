Salário mínimo da Flórida aumenta para $12 por hora a partir de sábado (30)

O salário mínimo na Flórida aumentará um dólar a partir de sábado, 30, passando para $ 12 por hora. O salário mínimo para funcionários que recebem gorjeta na Flórida saltará para $8.97 por hora. O salário mínimo federal é de $7.25.

Até 2026, o salário mínimo deverá chegar a $15 por hora, conforme aprovado em eleição pelos moradores do estado em novembro de 2020. Será um dólar de aumento todo mês de setembro até atingir o limite determinado.

O salário mínimo no estado era de $8.56 quando os eleitores aprovaram as mudanças e o salto deste mês para $12 por hora equivale a cerca de $10.17 quando ajustado pela inflação, de acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA.



Porém, mesmo com o aumento, o salário mínimo não corresponde à taxa de inflação, ressalta Anca Voicu, professora de economia e chefe do programa Women in Finance do Rollins College, ao Spectrum News.



A Flórida tinha a maior taxa de inflação do país em julho, de 9%, mais que o dobro da média nacional de 4%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor.

Os trabalhadores que ganham salário mínimo na Flórida ganharão cerca de $24,960 por ano quando a taxa aumentar, o que é quase $12 mil a menos do que uma única pessoa precisa ganhar para atingir o mínimo para o custo de vida no estado, de acordo com a calculadora de salário mínimo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Ter um filho aumenta o custo de vida para impressionantes $74,838, o que representa $13 mil a mais do que a renda familiar média da Flórida em 2021.



Fonte: Spectrum News e Pensacola News Journal.