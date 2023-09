Lei que suspende proibição de pit bulls em Miami-Dade entra em vigor

Uma nova lei da Flórida que entrará em vigor no domingo, 1º de outubro, suspende as proibições locais de pit bulls no condado de Miami-Dade impostas em 1989.



O governador Ron DeSantis assinou a nova lei de Autorização de Restrições Relativas a Cães depois que os legisladores estaduais a aprovaram como Projeto de Lei 942 do Estado da Flórida e Projeto de Lei 941 da Câmara da Flórida.



Até então, o condado de Miami-Dade era o único governo local na Flórida que proibia os residentes de possuírem pit bulls. Sob a nova lei estadual, ficam proibidas todas as restrições de raça, peso e tamanho do governo local, incluindo aquelas em vigor nas autoridades de habitação pública em todo o estado.



Quando entrar em vigor em 1º de outubro, a lei invalidará a proibição de pit bulls no condado de Miami-Dade, que começou em 1989, depois que uma menina de 7 anos sobreviveu a um ataque, mas precisou passar por diversas cirurgias de reconstrução facial. A cadela então atacou a mãe e a avó antes que um vizinho atirasse e matasse o animal.

Após o ataque, a Comissão do Condado de Miami-Dade promulgou a proibição de todos os pit bulls e misturas de pit bulls. Nas décadas seguintes, milhares de pit bulls foram capturados e sacrificados pelo condado. A lei local enfrentou desafios legais em 2009 que retardaram o abate de cães. Os residentes do condado votaram então por uma margem de quase 2-1 em 2012 para manter a proibição. Enquanto isso, os comissários de Miami-Dade tentaram, mas não conseguiram, anular a proibição.

Embora a lei estadual invalide a proibição do condado, ela ainda permite que comunidades residenciais proíbam raças específicas de cães.

Há opositores à lei que se preocupam com a segurança pública sem a proibição. O National Pit Bull Victim Awareness está entre os grupos de defesa que continuam a apoiar a legislação específica da raça.



Fonte: Local 10.