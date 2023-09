Região de Tampa Bay tem os melhores códigos postais para morar na Flórida

Procurar um novo lugar para morar nunca é fácil. O bairro é seguro? As casas têm preços razoáveis? Quais áreas são melhores e por quê? Uma pesquisa elegeu Tampa Bay com os melhores códigos postais para morar na Flórida.



Informações como qualidade do emprego, mercado imobiliário, escolas públicas e comodidades locais foram levadas em consideração na construção da lista feita pelo Niche.com.

Dos 10 melhores códigos postais para se viver na Flórida, 3 dos 5 primeiros lugares estão todos no condado de Hillsborough; Tampa reivindica as posições 2 (33606) e 3 (33609) com Palma Ceia (33629), um bairro em Tampa, reivindicando a posição 4.

Não são apenas 3 dos 5 primeiros lugares em Tampa, mas Westchase (33626) também ocupa o 7º lugar em a lista que dá a Tampa 4 dos 10 principais códigos postais da Flórida. Não há dúvida de que os novos desenvolvimentos, as atrações e o clima são algumas das principais razões pelas quais a Flórida teve um crescimento tão grande nos últimos anos.



Os 10 principais códigos postais para morar na Flórida em 2023 são:



32605 (Condado de Alachua – Gainesville)

33606 (Condado de Hillsborough – Tampa)

33609 (Condado de Hillsborough – Tampa)

33629 (Condado de Hillsborough – Palma Ceia)

32803 (Condado de Orange – Orlando)

33431 (Condado de Palm Beach – Boca Raton)

33626 (Hillsborough – Westchase)

33146 (Condado de Miami Dade – Miami/Coral Gables)

33131 (Condado de Miami Dade – Miami)

32814 (Condado de Orange – Orlando)



Se você está procurando preços acessíveis, o principal código postal para morar na Flórida, que é 32605, fica em Gainesville e, na verdade, tem um preço médio de casa bastante acessível. Por US$ 301.438, o custo de possuir uma casa é quase METADE do terceiro lugar na lista no código postal 33609 (Tampa), com um preço médio de uma casa sendo de US$ 604.951 (de acordo com Zillow).



No ano passado, a Flórida recebeu 137,4 milhões de visitantes – o maior número de visitantes na história da Flórida. Contribuíram com mais de 102 mil milhões de dólares para a economia do estado e apoiaram mais de 1,7 milhões de empregos relacionados com o turismo.