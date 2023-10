Disney doa US$ 1,5 milhão para 19 organizações sem fins lucrativos na Flórida

A fim de aumentar seu compromisso de longa data com a comunidade, o Walt Disney World prometeu nesta segunda-feira US$ 1,5 milhão em novas doações para 19 organizações sem fins lucrativos na Flórida.



As organizações sem fins lucrativos escolhidas representam uma gama diversificada de iniciativas destinadas a melhorar a vida dos moradores da Flórida e de suas famílias. A Disney disse que a missão de cada organização abrange um amplo espectro, incluindo o reforço de programas de educação e desenvolvimento de força de trabalho, apoio às artes, combate aos sem-abrigo e à fome e muito mais.



“A Flórida é nosso lar há mais de meio século, e cada organização que recebe uma doação está fazendo um trabalho incrível pela nossa comunidade”, disse Rena Langley, vice-presidente sênior de Comunicações e Assuntos Públicos do Walt Disney World Resort. “Isto irá ajudá-los a continuar a fazer grandes diferenças e é mais um passo em frente na nossa longa história de retribuição àqueles que nos rodeiam.”



Alguns dos beneficiários do Disney Grants incluem Central Florida Community Arts, Conductive Education Center of Orlando, Habitat for Humanity, IDignity, Orlando Science Center, Osceola Arts e Zebra Coalition.



O compromisso do Walt Disney World com a comunidade local vai além dessas contribuições. A empresa disse que seus funcionários são voluntários ativamente em muitas organizações sem fins lucrativos por meio do programa Disney VoluntEARS. Só neste ano, os membros do elenco da Disney dedicaram mais de 115.000 horas para retribuir à comunidade através deste programa popular.



Esta doação mais recente está alinhada com os esforços contínuos da Disney para causar um impacto positivo na comunidade, incluindo a realização do maior evento de realização de desejos do Walt Disney World, a doação de US$ 125.000 para apoiar os distritos escolares locais, a criação de um novo conjunto habitacional acessível e a expansão do seu compromisso com a conservação. com US$ 500.000 em subsídios ambientais.



“É um privilégio incrível receber o Disney Grant. É um dos maiores votos de confiança que poderíamos receber!”, explicou Terrance Hunter, CEO da Central Florida Community Arts.

“Este Disney Grant significa muito para nós. Nós da Hope Partnership ficamos sempre emocionados com o apoio da Disney e a maneira como eles cuidam das famílias em nossa comunidade”, disse a Rev. Mary Downey, CEO da Hope Partnership.

